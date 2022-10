Canela fina | La suerte de Pedro Sánchez

Emil Ludwig afirma en su biografía sobre Napoleón que el gran corso elegía a sus generales en primer lugar por su sabiduría militar y después por su suerte. No se equivocaba. Al saber que la escuadra napoleónica había conseguido llegar a Alejandría, el almirante Nelson exclamó: «El muy demonio tiene la suerte misma del demonio».

En la sobremesa de la cena que recrea y nos informa, me decía un alto dirigente socialista de cuyo nombre no debo acordarme: «Este hombre (Pedro Sánchez) tiene una suerte que se la pisa. Estaba en manos de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y no le quedaba otro remedio que conceder a los secesionistas catalanes lo que le pidieran, incluso un referéndum no vinculante. Y resulta que la ira de Puigdemont ha desarbolado al pobre Aragonés y a Pedro le bastará con cambiar cromos: Tú me ayudas a permanecer en Madrid y yo a ti en Barcelona».

Así es la política. A Pedro Sánchez se le pueden torcer las cosas, pero la aprobación de los Presupuestos se le ha puesto barata. Ha tenido que regar los ministerios insaciables de los podemitas y someterse a su voracidad, pero, si negocia con habilidad, a los independentistas catalanes los puede comprometer casi gratis. Salvador Illa ya ha anunciado que para atender el interés de los catalanes votará a favor de las cuentas de Aragonés. Para atender el interés de los catalanes y, sobre todo, para que Pedro Sánchez se mantenga cómodamente sentado en su poltrona monclovita y agote en el poder la actual legislatura, lo que era su máximo objetivo desde el año 2019.

En un momento especialmente crítico, porque tal vez estamos a unos meses de las elecciones generales, al presidente del Gobierno, ya en plena campaña electoral, le ha sonreído la suerte con la fractura interna del independentismo catalán. Alberto Núñez Feijóo no debe bajar la guardia. No debe confiarse. Cualquier error o inacción puede volcar las encuestas que ahora le resultan tan favorables. Pedro Sánchez está dispuesto a todo para no levantarse de la silla curul de Moncloa. Y si encima le sonríe la suerte…

Luis María Anson, de la Real Academia Española.