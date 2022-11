Shakira picando a Piqué

Está claro, la ruptura con un narciso (ese perfil egoistón, abusivo y manipulador) genera mucha rabia, y la rabia, ya lo saben ustedes, ni se crea ni se destruye, se transforma; en este caso, en simpáticos y productivos videos y hitazos latinos. Shakira se toma de manera profesional la traición del padre de sus hijos, quiero decir, que traslada los motivos, sentimientos, así como las causas y efectos del desastre a sus canciones. Y miren, se lo agradecemos.

Al fin y al cabo, no crean que somos tan distintos a ellos. ¿Alguna vez han sido abandonados? ¿corneados? ¿Son ustedes, por el contrario, los que desean terminar de algún modo con la relación que arrastran debido al aburrimiento?

Psicopartner, el último concepto en psicoterapia y sexología, hablaba recientemente de lo que ahora se llama burnout en pareja en la sociedad hedonista: “En los últimos años, hemos experimentado un cambio muy brusco en cuanto a los valores; el modelo amoroso también ha ido cambiando. La falta de compromiso, la insaciable búsqueda de placer o la carencia de esfuerzo son agentes que hacen que una relación se estropee”.

Según la cantante de Barranquilla, en su venganza musical, su ex novio es un ser inmaduro afectivamente que no supo estar a la altura y acompañar la evolución natural de la pareja con amor y lealtad, donde es imprescindible comprender que lo que se tiene es todo lo que se necesita, disfrutando del vínculo de manera indefinida.

Shakira le advierte socarronamente que ella también estaba aburrida, que la monotonía no la sufría solo él (¡¡qué se ha pensado el divo este!!) que a ella los besos tampoco le hacían vibrar igual. Sin embargo, lo que en opinión de la artista los diferencia es que ella, que no es narcisa, sino sana afectivamente, supo controlarse y permanecer estable, sujetando fuerte el timón de la pareja, sabiendo que lo que tenían era mucho más valioso que la simple “diversión” o las mariposas estomacales de la novedad (y de la vanidad). Porque lo que tenían era una familia. Como una catedral que hubieran tardado años en construir, ¿derruirla ahora por aburrimiento? ¡Eso jamás!

A ver, Piqué, no te estamos condenando… La tolerancia a la monotonía es sinónimo de estabilidad y es la base de cualquier proyecto que se precie. Pero digamos que tu conducta se encuadraría en lo normal. Con arreglo a la naturaleza poco elevada de la mayoría de los mortales, el destino de la convivencia entre dos seres pensantes que inicialmente se sentían atraídos el uno por el otro es el aborrecimiento.

Convivir es complicado (ni siquiera aguantarse a uno mismo a veces es fácil…) y en todo cohabitante de más de una semana existen motivos para separarse.

Y luego que el enamoramiento no dura, y miren, menos mal, porque no nos permitiría llevar una vida donde desempeñemos nuestra cotidianidad de manera coherente. Enamorarse, que es infinitamente más fácil que amar, comienza con un proceso de idealización donde la realidad no cuenta. Hay estudios que aseguran que el cerebro de una persona enamorada es similar al de una persona que ha consumido cocaína. La causante de este disparate es la dopamina, responsable de las clásicas, ridículas, infantiles y literarias locuras de amor.

Conectando con Shakira. Amar de verdad a alguien, va mucho más allá de la emoción lastimera del frenesí, y es un estado, que llega, cuando lo hace, lentamente. Sin embargo, es fácil olvidar lo mucho que amamos tras una convivencia prolongada porque la química se equilibra y hemos normalizado el milagro y ya no pensamos en ello; y es entonces (la monotonía) cuando observamos a nuestra pareja (más fea y menos graciosa, querido Piqué) perdidos y confusos.

Oigan, esta columna no es una crítica personal al futbolista, ¿eh?

Las relaciones ya no duran, o funcionan habitualmente fatal por nuestro egocentrismo, nuestra ingratitud, nuestra falta de dominio propio y, claro, por nuestra estupidez. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”, canta la colombiana, exhibiendo sus intimidades con las que verdaderamente nos pone en evidencia a todos. Y ¡bien que hace! Desde que saco a la luz su “Monotonía” las búsquedas sobre lo que significa ser narcisista se han disparado en Internet…