Pensionistas más pobres

Con la reforma de las pensiones que el ministro Escrivá se trae entre manos, el empobrecimiento de los jubilados está garantizado. La ampliación de las bases de cotización promueve un sibilino recorte en la prestación. Por mucho que este próximo año la subida sea del 8%, muy por encima del incremento medio de cualquier trabajador, la realidad es que con la reforma que se nos anuncia, que pretende ampliar la base de cotización de 25 a 30 años, descartando las 24 peores mensualidades cotizadas, los pensionistas ganarán menos, pues ampliando la base de cálculo entran años en los que los salarios eran peores y la cotización menor. Vamos a estar de acuerdo en esta ocasión con Yolanda Díaz, Errejón y los sindicatos, que acusan a Escrivá de recortar derechos y de empobrecer a los jubilados. Lo que pretenden es que se trabaje más años a cambio de menos pensión. No hay dinero suficiente porque el gasto público creciente lo engulle todo, y eso afectará a las jubilaciones, por mucho que hayamos estado cotizando 35 años, incluso con la cuota máxima. Ahora el señor ministro de la Seguridad Social pretende también subir un 30% la cotización a los salarios más elevados, sin que las pensiones de esas personas crezcan en igual proporción. El objetivo último, no reconocido, es cobrar más y pagar menos. La Seguridad Social ingresará más dinero pero a cambio no asignará pensiones más altas, sino al contrario, salvo excepciones. En estas circunstancias, cotizar al máximo carece de sentido, pero como será obligatorio, ni empresas ni trabajadores podrán librarse de ello. Como siempre.