Roig, un empresario modélico

No hay nada peor que una persona necia que se regodea de su ignorancia. La democracia es un sistema maravilloso, aunque produzca el disparate de que las acólitas de Pablo Iglesias sean ministras. Sus lagunas son tan enormes como su arrogancia. Por supuesto, se puede aplicar el mismo criterio a Garzón, que es un auténtico ministro florero. Me he preguntado muchas veces a qué dedica su tiempo, porque su labor ministerial es ignota. En el caso de Ione Belarra sabemos que solo se dedica al activismo político, como si todavía estuviera en el bar de la facultad organizando alguna protesta. El problema es que sus carencias les conducen al fracaso. A pesar de la soberbia de sus declaraciones, la realidad es que los dirigentes de Podemos cosechan fracaso tras fracaso en las urnas. El apoyo mediático que reciben no consigue esconder esta realidad. No me extraña la insatisfacción del gurú Iglesias, porque nunca consigue culminar con éxito ningún proyecto. Es el único responsable de su evanescencia.

La designación de Belarra fue un quiero y no puedo. Los cargos que ocupa le vienen grande. Ahora le ha dado por atacar a Juan Roig, presidente de Mercadona, con unos argumentos tan zafios que la ponen en ridículo. Con el caduco lenguaje comunista del siglo XIX le acusó de ser un empresario despiadado. Lo hizo sin fundamento, solo con mentiras e insultos. Roig es un empresario excepcional y visionario. Me resulta muy cómodo defenderlo, porque no lo conozco. Nunca he hablado con él. Es una admiración que se sustenta en lo que ha hecho. Es un hombre discreto, visionario e inteligente, apegado a su tierra y enamorado de España. Ha creado una de las mayores empresas de nuestro país. Cuida a sus colaboradores, desde el reponedor de los lineales a los que trabajan en las cajas, los almacenes, su equipo directivo o sus proveedores. Es una organización que se basa en la promoción interna. Con una concepción anglosajona, destina importantes recursos a recuperar el patrimonio artístico, favorecer la educación y la cultura e impulsar a emprendedores. Centenares de miles de personas trabajan directa o indirectamente para Mercadona y contribuye con miles de millones a Hacienda. Me entristece que Belarra sea ministra. No porque sea de izquierdas, sino por su ignorancia e inexperiencia.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).