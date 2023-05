Ayuso, hacia la mayoría absoluta

Algunas de las encuestas interiores del PP sitúan a Isabel Díaz Ayuso en la mayoría absoluta de cara a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Con muy buen criterio, los responsables del partido liberal conservador no las hacen públicas para que no se desborde el optimismo y algunos simpatizantes, convencidos de la seguridad del éxito, no acudan a votar.

Emilia Pardo Bazán, que tan certeramente estudió a la mujer española de la época, considera en La cuestión palpitante el perjuicio público de ser «demasiado». La presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es una mujer inteligente, culta, elegante y atractiva. Pero no es demasiado inteligente ni demasiado culta ni demasiado elegante ni demasiado atractiva. Por eso no produce rechazo. Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los hombres más capaces con los que cuenta el Partido Popular, y siempre lo ha sido, estudió muy bien la proyección que debía tener Díaz Ayuso y ha construido en su entorno una política extraordinariamente sabia. No resulta exagerado afirmar que, hoy por hoy, la baza principal con que cuenta el Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso, ovacionada de forma espontánea por el pueblo llano en cualquiera de los sitios a los que acude.

La fortaleza electoral de la presidenta podrá excluir tras las elecciones autonómicas la alianza de su partido con Vox y, manteniendo siempre una excelente relación política y personal con esa agrupación, dedicarse por completo a una gobernanza sin obstáculos. No se trata de anatematizar, como hace Pedro Sánchez, la colaboración con el partido de Abascal. El presidente del Gobierno considera cualquier alianza con Vox como una aberración, pero él ha cerrado alianzas con comunistas, podemitas, separatistas de ERC y bilduetarras, es decir, con la extrema izquierda española, parte de la cual se considera a sí misma anticonstitucionalista, cosa que no ocurre con Vox, agrupación que acata siempre la Constitución de 1978, votada de forma abrumadora por la voluntad general del pueblo español libremente expresada.

Isabel Díaz Ayuso se encuentra ya en la cresta de la ola y puede obtener un triunfo memorable, pero toda precaución es poca antes de echar las campanas al vuelo.