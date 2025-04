Beatriz Corredor, el mejor enchufe de España

Pedro Sánchez y Beatriz Corredor coinciden en su desconocimiento sobre el sistema eléctrico más allá de lo que sabemos el común de los mortales. No son ingenieros y nunca habían trabajado en las empresas del sector. El primero ha dedicado su vida profesional a la política y la segunda es registradora de la propiedad, pero, sobre todo, una política a la que le han dado un chollazo de 546.000 euros al año, sin contar gastos de representación y el coche oficial, por presidir una empresa pública que es un monopolio. No hay duda de que mi perra Lolita haría la misma aportación profesional que Corredor, ya que no se sabe que conocimientos especiales tiene para ser la presidenta de Red Eléctrica, aunque lo podría hacer a un precio más económico. A Sánchez no le puedo pedir que sea un experto en este terreno, aunque se podría preparar mejor las comparecencias y, sobre todo, tener una política de comunicación más eficaz y empática. En este terreno me temo que teniendo cerca al multimillonario José Miguel Contreras y siguiendo los consejos de Óscar López camina con paso firme al fracaso final.

En cambio, Corredor se beneficia del mayor enchufe de este país y debería justificar la pasta que consigue como presidenta florero. No dudo de su capacidad como registradora o sus conocimientos sobre Derecho Civil e incluso mercantil, pero alguien me tendrá que explicar su pericia para asumir una responsabilidad tan importante. Hace unos días aseguraba, como hizo también Sánchez, que no se produciría ningún apagón. Es insólito que no exista un plan para hacer frente a una contingencia como esta. Otro aspecto impresentable es el ataque del presidente del Gobierno contra los «operadores privados», sin exigir responsabilidades a Corredor, ya que le colocó a dedo por alguna razón que es un enorme misterio. Lo normal es que fuera destituida fulminantemente y es bueno recordar que es una empresa que controla con mano férrea. A Sánchez se le podría criticar por otras cosas, pero no por ser un blando. Es el presidente del Gobierno más implacable que hemos tenido y esa falta de empatía es su mayor fuerza, pero también su mayor debilidad. En este caso, sería un gesto ejemplarizante devolver a Corredor al registro de la propiedad.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)