Los BRICS ante la Paz en Ucrania: «para ver y entender»

La inesperada convocatoria de elecciones anticipadas por Emmanuel Macron tras su estrepitosa derrota ante Marine Le Pen en los comicios europeos ha colocado a Francia en la tesitura de una eventual -y hasta ahora inimaginable- cohabitación del gobierno de la República entre Macron y la considerada como derecha más radical. La V República fue obra del general De Gaulle, quien para alejar a Francia del desgobierno de su predecesora IV quiso que fuera netamente presidencialista y con un sistema electoral mayoritario y a dos vueltas. (Sistema electoral que, por cierto, aporta mayor estabilidad política e institucional que el proporcional d’Hondt vigente en España).

Teniendo presente el destacado papel que juega Francia en la UE, esa posibilidad ha creado profunda preocupación a nivel comunitario por añadirse al auge de las derechas más extremas en el Parlamento Europeo, que incluso en Alemania ha quedado por delante del SPD del canciller Scholz. Ante este escenario, la evolución de la guerra en Ucrania, que, no se olvide, es territorio de la Europa oriental, queda a merced de la ayuda que EE UU esté dispuesto a otorgarle a Zelenski. Así, la grandilocuente Cumbre de Paz celebrada en Suiza con asistencia de representantes de 92 países -sin la presencia de Rusia y China-, no ha proporcionado como era previsible ningún concreto avance hacia el deseado final de las hostilidades y mucho menos hacia un acuerdo de paz.

Lo que sí ha aportado es luz para que quien quiera «ver y entender» pueda hacerlo. Ya escribimos que Ucrania y Gaza son dos conflictos locales que forman parte de un mismo conflicto -un auténtica Tercera Guerra Mundial- entre dos bandos que se disputan un nuevo orden geopolítico global.

La alianza política y económica de los BRICS aboga por uno que denominan «multipolar» frente al actual que consideran «unipolar» y hegemónico liderado por EE UU, al frente de los intereses occidentales. Pues bien, además de Rusia y China que no han asistido a la Cumbre, entre los 12 países que han asistido y no han votado el documento final, están Brasil, India y Sudáfrica, que junto a Rusia y China son los que componen el acrónimo BRICS.Y para que no haya dudas al respecto, entre esos 12 países, están otros incluidos en la lista de peticionarios para el ingreso en la citada alianza, como Arabia Saudí o Bahréin. Para la Cumbre de los BRICS convocada en Johannesburgo para el próximo octubre, una treintena de países ha pedido ya su incorporación por compartir la política de «desdolarización» de sus economías. Esta guerra no puede ser como las dos anteriores pero, al igual que ellas, definirá un nuevo orden geopolítico mundial.