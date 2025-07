Hoy el Congreso se convertirá en una barraca de feria donde el muñeco Pedro Sánchez será vapuleado por las masas y las minorías, incluso las que le apoyan en el Gobierno, porque hoy es un día para quedar bien y luego fuesen y no hubo nada. Mucho golpe de pecho que no lleva a ningún sitio, alguna frase pronunciada con intención de pasar a la pequeña historia de la cursilería y un rastro de falsos enojos dramatizados como en una película de cine mudo. Casi todo lo que hoy veremos será falso, impostado y ruin. Podemos se cabreará mucho y hasta Yolanda Díaz osará a pellizcar las nalgas de la izquierda sucia en contraposición a su imagen nívea.

El presidente capitán Tan, el personaje de la serie Los Chiripitifláuticos con los que merendábamos los de la generación EGB, vuelve a vestirse con la ropa de ridículo explorador para explicar que en sus «viajes por el largo y ancho mundo» socialista no había visto sombra de corrupción, pero ahora que la conoce, tiene un plan infalible para acabar con ella. Sánchez-Tan, acabado en chiste de patio de colegio o de correccional, pondrá las dos mejillas de su cara de Ozempic a cualquier Locomotoro, conductor de todo menos del codo, y de las feministas Valentinas, dulces y finas como unas sardinas, a las que les vale una declaración hipócrita para borrar el rastro de las sobrinas y de las miradas lascivas de un tal Salazar. Al cabo, había una vez un barquito chiquitito, que no podía navegar. Pero aquí está el capitán, aunque sea Tan, para arreglarlo. Solo hay que tener imaginación y mala leche. No le falta ninguna de las dos. Todo empezó surcando el Guadalquivir.

Hoy Sánchez, ya que vamos nostálgicos, preferiría ser el capitán de «Vacaciones en el mar», el amable Stubing, y alojar a los pasajeros de este contubernio en su camarote con una sonrisa, pero lo que se barrunta en el Congreso solo puede ser trágico o esperpéntico a lo «La venganza de Don Mendo»: «Ay, infeliz del varón que nace cual yo tan guapo». Puro teatro.