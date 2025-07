Se busca líder y suena Page

El Comité Federal del PSOE ha sido una grapa que no contiene una hemorragia masiva. Sustituir a dos secretarios de organización bandidos por una desconocida no es forma de cambiar nada. La prueba son las nuevas imputaciones de Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Si además se ha vuelto a producir un caso de abusos sexuales, se ha hecho un pan como unas tortas. Aparte el estrambote del «baboso» Paco Salazar y la triste defensa que de él hizo inicialmente Pilar Alegría (¿no era «hermana, nosotras te creemos»?) lo único que ha sobresalido del comité del corazón partío ha sido el enfrentamiento de Óscar Puente y Emiliano García-Page, al que llamó hipócrita. Claro, si la cita sale mustia y el único que objeta algo es Page, quien triunfa es Page. El lunes, el de Castilla-La Mancha los dejó a todos a ras de barro: «No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. Creo que la inmensa mayoría del partido no piensa lo que Óscar Puente y yo, desde luego, no tengo puto amo».

En estos momentos el que no tiene puto amo es el Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez carece de mayoría social, lo gritan las encuestas, lo gritan los mentideros, lo gritan las bases del partido que se atreven a hablar, lo grita el chou chou en los bares. Lo de menos es ya hablar de la fecha de las elecciones, que se precipitará con los ritmos judiciales y la UCO, la pregunta es quién puede presentarse. Y el que suena es Page. Hay otros nombres, por ejemplo Salvador Illa o Eduardo Madina (el candidato de Felipe González), pero el primero lleva la rémora del catalanismo y el segundo, la pérdida de las primarias frente a Sánchez. El 28 de junio una lista importante de socialistas históricos firmaba un manifiesto por la regeneración democrática exigiendo elecciones generales. Estaban José Barrionuevo, Javier Sáenz de Cosculluela, Nicolás Redondo, José Rodríguez de la Borbolla o Tomás Gómez entre un centenar. Algunos, los menos, cargos activos como el alcalde de Ágreda (Soria), Jesús Manuel Alonso, que me dice que lo tiene muy claro: «Necesitamos a alguien que arrastre mayorías absolutas ¿Por qué vamos a excluir a una persona que cada vez tiene más votos? Hay otras alternativas, el señor Illa, pero hay que ir a resultados concretos si queremos el interés de España». Alonso se atreve a decir lo que otros del partido murmuran: «También se han hecho cosas buenas, impulsos económicos y avances sociales, si hubiera una propuesta atractiva como la de Emiliano García-Page habría muchos que lo votarían».