Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 15 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
Ciclismo/Vuelta.- AV.- Jonas Vingegaard triunfa en la primera llegada en alto y toma el mando de La Vuelta
Ciclismo/Vuelta.- AV.- Jonas Vingegaard triunfa en la primera llegada en alto y toma el mando de La VueltaEuropa Press

JONAS VINGEGAARD▲

Ciclista

Brillante ganador de la Vuelta, especialmente complicada este año. El corredor danés del equipo Team Visma se ha proclamado ganador de la 90 edición de la Vuelta, en unas circunstancias que han excedido lo deportivo, y ante las que Vingegaard y el resto de ciclistas han mostrado una intachable deportividad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la primera jornada del Debate del Es
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la primera jornada del Debate del EsAlberto R. RoldánFotógrafos

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Respaldo internacional a los hospitales públicos madrileños. Los hospitales de Madrid avanzan en el ranking mundial de especialidades y tecnología sanitaria que incluye IA y que elabora «Newsweek» con miles de profesionales internacionales y la valoración de pacientes.

La ministra Sira Rego defiende que las protestas propalestinas en La Vuelta revelan el &quot;compromiso por la paz&quot; de España
La ministra Sira Rego defiende que las protestas propalestinas en La Vuelta revelan el "compromiso por la paz" de EspañaEuropa Press

SIRA REGO

Ministra de Juventud e Infancia

El patriarcado, como causa de todos los males de las mujeres. Sira Rego, ha asegurado que «los hombres que cometen agresiones sexuales no son monstruos ni enfermos, sino productos del patriarcado», que además, «educa a las mujeres en el sometimiento».

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas