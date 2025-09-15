Baloncesto
Editorial
Las caras de la noticia: 15 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JONAS VINGEGAARD▲
Brillante ganador de la Vuelta, especialmente complicada este año. El corredor danés del equipo Team Visma se ha proclamado ganador de la 90 edición de la Vuelta, en unas circunstancias que han excedido lo deportivo, y ante las que Vingegaard y el resto de ciclistas han mostrado una intachable deportividad.
ISABEL DÍAZ AYUSO▲
Respaldo internacional a los hospitales públicos madrileños. Los hospitales de Madrid avanzan en el ranking mundial de especialidades y tecnología sanitaria que incluye IA y que elabora «Newsweek» con miles de profesionales internacionales y la valoración de pacientes.
SIRA REGO▼
El patriarcado, como causa de todos los males de las mujeres. Sira Rego, ha asegurado que «los hombres que cometen agresiones sexuales no son monstruos ni enfermos, sino productos del patriarcado», que además, «educa a las mujeres en el sometimiento».
