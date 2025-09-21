Las caras de la noticia 21 septiembre 2025

María Pérez Oliver Weiken / dpa - Only For Use In Spain

Entra en el olimpo del atletismo universal. María Pérez conquistó su cuarto oro mundial con el doblete en 20 km marcha como ya lo hizo hace una semana en la prueba de 35 kms. Con sus dos dobletes mundiales consecutivos ha igualado a los mitos Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. La española ya es leyenda del atletismo mundial.

Épico bronce mundial para redondear un día para la historia. Paul McGrath se colgó la medalla de bronce en los 20 km marcha de los Mundiales de Tokio. Redondeó un día para la historia de nuestro atletismo. Por momentos soñó con el oro, pero la amenaza de descalificación forzó una carrera épica.

Denuncia en Europa el escándalo de las pulseras antimaltrato. El PP ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria ante los serios fallos sufridos por el sistema de control telemático de medidas cautelares en casos de violencia de género. La gravedad de lo ocurrido justifica la iniciativa.