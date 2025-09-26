Acceso

Las caras de la noticia: 26 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.ROBER SOLSONA - EUROPA PRESSEuropa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

CEO de CaixaBank

CaixaBank, primer banco español en lanzar una criptomoneda. CaixaBank ha creado, junto a otros ocho bancos europeos, una «stablecoin» (criptomoneda estable) vinculada al euro, un nuevo instrumento de pago digital que aspira a ser un referente en el ecosistema financiero europeo.

Jorge Azcón, presidente de Aragón.
Jorge Azcón, presidente de Aragón.Jesús G. FeriaFotógrafos

JORGE AZCÓN▲

Presidente de Aragón

Lección ante el sectarismo impasible del PSOE en Aragón. Cuando el Parlamento de Aragón, presidido por Azcón, concedía a título póstumo a su expresidente, el socialista Javier Lambán, el Premio Gabriel Cisneros, los diputados del PSOE no aplaudieron y callaron vergonzosamente.

Isabel Rodríguez presenta el Plan Estatal de Vivienda ante sindicatos y empresarios
Isabel Rodríguez presenta el Plan Estatal de Vivienda ante sindicatos y empresariosAlberto OrtegaEuropa Press

ISABEL RODRÍGUEZ

Ministra de Vivienda

Madrid ya no es ejemplo de lucha, sino de «fachosfera». Cuando reventaron la etapa final de la Vuelta en Madrid, desde el Gobierno se alabó a Madrid y sus ciudadanos por ser ejemplo «de lucha»; hoy, son ejemplo de «fachosfera» porque «los manifestantes de la calle Ferraz» tendrán que juzgar a Begoña Gómez.

