Las caras de la noticia 4 noviembre 2025

Economía.- Isidro Fainé es reelegido vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Europa Press

CriteriaCaixa prevé una capacidad de inversión de 8.000 millones. CriteriaCaixa, brazo financiero de la Fundación La Caixa, ha anunciado que prevé una capacidad de inversión de 8.000 millones de euros hasta 2030 y que pondrá disposición de la fundación más de 4.000 millones en ese periodo.

El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz Ayuso Servicio Ilustrado (Automático) PSOE

El sanchismo dictando sentencias. El relato del Gobierno es que «un presunto delincuente estafa a la Hacienda pública y el primero en sentarse en el banquillo es el fiscal que protege el bien común y busca justicia». El respeto a la separación de poderes resulta aleccionador.

MADRID.-Francisco Martín, preguntado por su futuro político en 2027: "Donde siempre, apoyando a Sánchez y a Óscar López" Europa Press

La fábula del delegado: el éxito de Madrid se debe a Sánchez. No se le puede cuestionar en su papel de meritorio sanchista. Tampoco hay límites en su creatividad por más que su ingenio se agarrote. Ha defendido que el éxito de Madrid se debe a la generosidad financiera de Sánchez.