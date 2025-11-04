Un frente atlántico azota España con fuertes vientos y lluvias: la AEMET activa la alerta naranja

Un frente atlántico atravesará este martes el noroeste peninsular dejando lluvias intensas en Galicia, Asturias y León, acompañado de tormentas e incluso granizo. Además, el viento soplará con fuerza en zonas de Galicia y del Cantábrico, donde en zonas de montaña podrían alcanzarse rachas casi huracanadas. Mientras tanto, en el resto del país predominará un tiempo más estable y cálido, con temperaturas que superarán los 25 °C en el sur peninsular, especialmente en Sevilla y Córdoba.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el viento, precipitaciones y el fuerte oleaje activan avisos meteorológicos en ocho provincias del norte peninsular. Tres de ellas se encuentran en nivel naranja por fenómenos adversos de importancia, con rachas de viento que podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora (km/h) y olas de hasta seis metros.

En concreto, la provincias de A Coruña y Pontevedra estarán a aviso naranja por oleaje, con viento del sur de 62 a 74 km/h, de fuerza 8 y mar combinado del suroeste de 5 a 6 metros. En el Principado de Asturias, especialmente en la Cordillera y Picos de Europa, se activa también el nivel naranja por viento, con rachas máximas que podrán llegar a los 110 km/h.

Además se emitirán avisos de nivel amarillo por viento en Navarra (vertiente cantábrica), León, Cantabria (Liébana y Centro y valle de Villaverde), A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Por su parte, A Coruña y Pontevedra estarán también bajo aviso por lluvias que podrían dejar acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en oeste y suroeste de A Coruña.

Por otro lado, las temperaturas aumentarán en litorales cantábricos, la Meseta Norte, y el Sistema Ibérico, así como, en menor medida, en las depresiones del nordeste peninsular y la Meseta Sur. Hará más calor en Badajoz (26 grados) y Almería, Cádiz, Huelva, Murcia y Sevilla (25), y más frío en León (16) y Ávila, Cuenca y Lugo (18).

El jueves llega el gran desplome térmico

El miércoles las lluvias se extenderá al centro y oeste peninsular, siendo más abundantes en Galicia, en el norte de Cáceres y sur de Castilla y León, mientras que en el este y Baleares apenas lloverá. Las temperaturas mínimas subirán, pero las máximas bajarán en el oeste.

El frente alcanzará el Mediterráneo el jueves, dejando lluvias fuertes en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares, con tormentas, granizo y un notable descanso térmico de hasta 10 grados. Además, aparecerá la nieve por encima de los 1500 metros de altitud.

De cara al final de la semana, la AEMET avanza que podrían llegar nuevos frentes al norte peninsular, con temperaturas que tenderán a subir, aunque con frío de madrugada y algunas heladas en puntos de la mitad norte.