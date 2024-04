La carrera de Begoña

«Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de su marido, habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia». Sánchez tergiversó el lunes, nadie pretende que Begoña vuelva a la cocina, lo que no puede hacer el presidente es evitar la investigación sobre el presunto tráfico de influencias de su mujer excusándose en el feminismo. La carrera de una mujer es el fruto de su trabajo, no hay nada más opuesto que usar el puesto del marido para promocionarse o favorecer a otros. Para un presidente, es moralmente incompatible con el cargo.

La finta de Sánchez ha consistido en hacernos hablar de él y del inventado «ataque a la democracia» para desviar el foco de la pregunta clave: ¿Medió Begoña Gómez a favor de empresas que subvencionaron sus proyectos en el África Center? ¿Escribió cartas de recomendación para empresarios que recibieron después subvenciones de cientos de millones? Podrá recortar la financiación de los medios o acorralar al poder judicial, pero el presidente no va a conseguir borrar una sospecha que se extiende como una mancha de aceite. No hay gobierno que soporte semejante sombra. Repito, no hay gobierno.

Incluso bajo la fuerte impresión de la retirada momentánea de Pedro Sánchez el miércoles, uno de cada tres encuestados por Tezanos creía justificada la apertura de diligencias sobre Begoña Gómez. El sondeo del CIS planteaba una pregunta descaradamente tendenciosa: «¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que sólo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?». A pesar del sesgo y, repito, en pleno «shock» por la amenaza de dimisión de Sánchez, un 30,5 por 100 considera que está justificada. Preguntados por la carta del presidente, los resultados son incluso más contundentes. Un 43,1 por 100 lo apoyan y un 44,6 por 100, no. Si esto, ahora, está así, imagínense en seis meses.

Puede que el PSC gane las elecciones de Cataluña por goleada, pero allí, Salvador Illa es la «opción moderada» frente a Junts o ERC. ¿Votarán en las europeas los españoles a favor de un presidente cuya esposa está bajo sospecha? ¿Lo harán los votantes socialistas, que piden igualdad entre las personas y detestan que se favorezca injustamente a unos en lugar de otros? ¿Lo harán las mujeres, tolerando que se califique de «carrera» un camino trazado a estas expensas? Lo que está ocurriendo no es de recibo. No sólo en términos políticos o judiciales, sino en términos sociales.