Del caso Koldo a la Gürtel del PSOE

La izquierda política y mediática sobreactuó con la Gürtel, que era un escándalo vergonzoso y repugnante, como sucede siempre con la corrupción, con el objetivo de desgastar y derribar el gobierno del PP. Durante estos años hemos escuchado y leído una enorme cantidad de noticias con un claro sesgo ideológico y político. Al final, culminaron el proceso gracias a la moción de censura. La corrupción era antigua y afectaba a personas que se aprovecharon de sus cargos y sus conexiones para un enriquecimiento ilícito, pero esas prácticas no se produjeron ni con el partido ni con el gobierno de Rajoy. No importaba, porque había que desalojarlo de La Moncloa. A pesar de las cosas que dijeron y escribieron contra Sánchez, no importaba porque iba a ser el presidente. La verdad, como estamos viendo, solo depende de los intereses descarnados de los socialistas y sus aliados. Los dirigentes del PSOE se encuentran ahora con un escándalo tan repugnante como grave. Se han vuelto las tornas. Ha salido a la luz un presunto enriquecimiento ilícito a costa de la salud de los españoles.

Las cloacas del poder actuaron para favorecer a amigos con adjudicaciones de contratos de mascarillas con sobreprecio y a empresas sin experiencia, pero que contaban con la ayuda de conseguidores. Estos días hemos visto la desolación entre los miembros del Gobierno y la izquierda mediática, porque afecta a quien era la persona de máxima confianza de Ábalos cuando era ministro y secretario de organización del PSOE. Por supuesto, el actual presidente de la Comisión de Interior del Congreso no sabía nada. Nadie sabía nada. Ninguna alarma saltó en un Gobierno y un partido que esgrimía su ejemplaridad y su obsesión en olvidar su tenebroso pasado de corrupción. No creo que la habitual protección de los medios de comunicación afines, incluidos el diario gubernamental y TelePSOE, sean suficientes para impedir el desgaste político. Al escándalo de los ERE, los indultos y la amnistía, las cesiones a los independentistas y los bilduetarras se suma ahora un escándalo de corrupción que muestra la miseria humana de los que se hicieron ricos con el dolor de una sociedad golpeada por una brutal epidemia.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)