La conciencia ecológica solo influye en el 6% de los compradores de un automóvil

Según datos divulgados por ANFAC-Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, las ventas de vehículos eléctricos en España durante el primer cuatrimestre de 2025 ascendieron a 60.423 unidades. Que representa un crecimiento del 55% con respecto al mismo periodo de 2024, que fueron 38.983 vehículos. No obstante el número de vehículos electrificados; híbridos no enchufables, híbridos enchufables y totalmente eléctricos, representa un 13.5% del total de vehículos vendidos en España en los primeros cuatro meses de 2025.

Por delante en ventas de vehículos electrificados vendidos en España en el primer cuatrimestre de 2025 se sitúan los híbridos no enchufables, con un 72,9% de las ventas, seguidos por los híbridos enchufable con el 13,8% y los totalmente eléctricos con el 13,3% de las ventas.

Según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, el parque móvil electrificado (eléctricos e híbridos enchufables) en España comprendían 599.877 vehículos a 31 de diciembre de 2024.

La OCU-Organización de Consumidores y Usuarios llevó a cabo en 2024 un estudio entre conductores de varios países europeos. Las conclusiones fueron que los automovilistas consideraban que los vehículos que menos averías tenían eran los híbridos no enchufables, y en segundo lugar los 100% eléctricos, seguidos por los híbridos enchufables. Estas tres tecnologías eran más fiables que los tradicionales motores de gasolina y diésel.

En este mismo estudio se sacaba a la luz que la mayoría de los conductores europeos tienen en primer lugar en cuenta a elegir un vehículo la fiabilidad (39%), y en segundo lugar el tamaño y espacio (16%). Muy alejados de estos criterios y con tan solo el 6% se encuentran los que priorizan eléctrico sobre carburante o el posible impacto ambiental, con únicamente el 5%. Por lo tanto la conciencia ecológica es minoritaria a la hora de la elección del vehículo. Entre enero y abril de este año, el 86,5% de los vehículos vendidos no eran de la familia de los electrificados.

Otro dato relevante, publicado esta semana, ha detallado la vida media de los vehículos eléctricos. Según S&P Global Mobility, los de combustión interna tienen un periodo promedio de propiedad de 13,6 años, mientras que los coches eléctricos tienen una vida útil promedio de tan solo 3,6 años, aunque sea inducido no por el desgaste de la maquinaria, sino por la constante oferta en el mercado con nuevos modelos más eficientes e innovadores.

Los vehículos originarios de la República Popular China compiten deslealmente con la industria automovilística europea. La economía de la China comunista está subvencionada a cargo de la deuda pública del Estado. Por otro lado la ingeniería inversa y el espionaje industrial han aportado conocimientos técnicos que hubiesen tardado décadas en alcanzar por sí mismos De otro modo no podría competir con las marcas europeas.

En 2024 el déficit comercial de la Unión Europea con Pekín fue de 304.000 millones de euros. En ese ejercicio las exportaciones europeas bajaron un 8,3% mientras que las importaciones subieron un 18,0%

Lamentablemente los políticos de Bruselas y de Madrid no ponen barreras a la importación en general ni de vehículos en particular. Las marcas de la R.P.C. más vendidas son MG, BYD, OMODA, XPENG, LYNK & CO., etc… Solo subiendo los aranceles a todo lo procedente de la China continental se equilibraría el déficit comercial, obviamente a costa de encarecer los productos chinos y obligar al régimen de Xi Jinping a comprar más en Europa.

El enfriamiento de las relaciones entre Bruselas y Pekín se confirma día a día, tanto por el acercamiento chino a Putin, como por lo que recientemente denunciaba la Comisaria Europea, Teresa Ribera, que «no aceptará prácticas de dumping», es decir competencia desleal china, refiriéndose en especial a los vehículos eléctricos chinos.