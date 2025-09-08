Acceso

La AEMET lanza un comunicado urgente y activa la alerta roja por lluvias torrenciales

Una vaguada atlántica traerá una fuerte inestabilidad al Mediterráneo

Una persona se protege con un paraguasManuel BruqueAgencia EFE
Una vaguada atlántica recorrerá a principios de semana la península y Baleares, lo que provocará una marcada inestabilidad en el área mediterránea,especialmente durante el lunes y el martes. Aunque la situación comenzará a mejorar el miércoles, todavía se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes hasta el mediodía.

Entre este lunes y el miércoles, la situación atmosférica propiciará la formación de chubascos y tormentas intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares, que pueden ser muy fuertes, e incluso torrenciales, con acumulados de lluvia significativos.

Avisos por lluvias y tormentas en varias comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel rojo, naranja y amarillo por fenómenos adversos en buena parte del este peninsular y Baleares.

La situación de riesgo extremo se encuentra en el litoral sur de Tarragona, en alerta roja por precipitación acumulada de 90 l/m2 en una hora. En el resto de la provincia está activado el aviso naranja (importante) por lluvias de hasta 150 l /m2 en 12 horas que podrían alcanzarse incluso entre 3 y 6 horas. También Barcelona, Gerona y Lérida tienen aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas.

En el caso de Aragón, Huesca y Teruel tienen activos avisos naranja por lluvias de hasta 60 l/m2 que podrían estar acompañadas por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes. Las zonas más afectadas serán el Pirineo oscense y el Bajo Aragón.

En la Comunidad Valenciana está en situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser de 120 l/m2 en 12 horas en Castellón, cantidad que podría acumularse en menos de seis horas en el litoral norte. En el caso de Valencia y Alicante el aviso por tormentas también es naranja y amarillo en Castellón.

Por su parte, la Región de Murcia, las isla de Mallorca (Baleares) y la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha) están en amarillo (riesgo) por tormentas o por lluvias con acumulaciones entre 15 y 25 litros en una hora.

En cuanto a las temperaturas, ascenderán las máximas en el centro oeste peninsular, predominando los descensos en el resto, que serán notables en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, manteniéndose sin cambios en las islas y descendiendo en el resto de la Península. Se mantendrán por encima de 20 grados en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

El martes, más inestabilidad en Baleares

El martes, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares.

Según la AEMET, ese será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 litros por metro cuadrado en una hora) o torrenciales (superior a 60 litros), con acumulaciones de 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, con rachas muy fuertes y/o granizo grande.

Mejora progresiva a partir del miércoles

Aunque la inestabilidad disminuirá el miércoles, todavía podrían producirse chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo y en Baleares hasta las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el escenario más probable es que la vaguada se aleje hacia el Mediterráneo central, remitiendo así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones,- Esto supondría el fin del episodio de chubascos y tormentas.

