El hartazgo crece: el 44% de los españoles dejaría su trabajo aunque no tenga otro en marcha

La transformación del mercado laboral español revela una tendencia significativa: de acuerdo con un informe realizado por InfoJobs, el 44% de los trabajadores estaría dispuesto a abandonar su empleo sin tener otra oferta cerrada, evidenciando un cambio profundo en las percepciones profesionales. Esta cifra representa un incremento notable respecto a años anteriores, donde un 13% no se preocuparía por la inmediata empleabilidad, un 22% buscaría trabajo selectivamente y un 9% lo haría de manera inmediata.

La psicóloga Lucía Camín identifica cuatro elementos cruciales en esta tendencia de movilidad laboral. La desmotivación surge cuando las tareas carecen de sentido, no hay reconocimiento y existen problemas de comunicación, generando una sensación de desesperanza profesional. El estrés acumulado y el síndrome de burnout representan otro factor determinante. La sobrecarga prolongada deteriora no solo la salud mental, sino también la física, provocando agotamiento emocional y disminución de recursos personales.

Las prioridades laborales han cambiado

El informe destaca un cambio significativo: el salario pierde relevancia como motivador principal. Actualmente, solo el 45% considera el sueldo como razón primordial para cambiar de empleo, seis puntos menos que en años anteriores. La búsqueda se orienta ahora hacia beneficios intangibles: horarios flexibles, teletrabajo y reducción de desplazamientos que permitan un equilibrio vital más saludable.

La intención de cambio varía considerablemente según edad e ingresos. Mientras casi cuatro de cada diez jóvenes entre 16 y 24 años contemplan cambiar de trabajo, este porcentaje disminuye al 7% en mayores de 55 años. Los ingresos también condicionan la movilidad: aproximadamente un 20% de quienes perciben más de 2.000 euros mensuales estaría dispuesto a cambiar sin preocupaciones, mientras un tercio de quienes ganan entre 1.500 y 2.000 euros lo haría con mayor cautela.

Para retener talento, Lucía Camín, psicóloga y directora de Alcea Psicología, sugiere estrategias fundamentales como controlar la sobrecarga laboral, ofrecer horarios atractivos y flexibles, invertir en prevención y salud mental, formar liderazgos que integren consideraciones psicológicas y emocionales, ya que son medidas pueden marcar la diferencia entre una plantilla comprometida o una fuerza laboral dispuesta a buscar condiciones más sostenibles y satisfactorias.