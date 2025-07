La corrupción entre 2019-2024: Subida de un 178% en España

El IEE, Instituto de Estudios Económicos, acaba de presentar su último informe semestral sobre la economía de España, que no es optimista respecto a su futuro. El IEE significativamente titula su informe como «Un crecimiento económico condicionado por un contexto institucional adverso»; pero que no es debido solo a los aranceles de Trump y los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo, sino también por nuestra situación interna, destacando la corrupción entre las causas que la generan. La consecuencia que provoca en la economía es limitar la confianza para atraer la inversión necesaria para garantizar el crecimiento económico. De hecho, según el citado informe, España habría pasado de ocupar el puesto 23 al 14 en la clasificación que mide el grado de corrupción política entre los 38 Estados que integran la OCDE. En el bien entendido de que «escalar» posiciones en ese ranking significa aumentar en corrupción, lo que en este caso representa situar a nuestro país en una posición destacada entre los considerados como «más corruptos», lo que no es una característica precisamente alentadora. Es muy significativo que esa caída en nuestra «calidad democrática» –en la medida en que la corrupción es una patología que afecta directamente a la misma– se haya producido en los últimos 5 años, concretamente entre 2019 y 2024. Que es precisamente el periodo inmediato siguiente al gobierno surgido de las elecciones de 2019 y convocadas por Sánchez tras la moción de censura promovida por él, para «luchar contra la corrupción». Para tomar plena conciencia de lo que la posición en ese ranking representa, es oportuno destacar que los cuatro países que encabezan esa clasificación son Turquía, México, Hungría y Colombia y que España es el país de los 38 que más ha crecido en corrupción en este último quinquenio, con más del 178%. Asimismo, y para alejar sospecha alguna acerca de intereses políticos en la elaboración de estos datos del IEE, es necesario conocer que los datos correspondientes los aporta el «Instituto sobre las Democracias» de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que tiene un reconocido prestigio en la materia. Las recientes noticias conocidas sobre corrupción, y que comprometerían al PP, están llevando al sanchismo a una especie de puja por el «y tú más» –que si en ningún caso estaría justificada, en este caso menos que nunca–, ya que se confirma que la corrupción, con el sanchismo en lugar de disminuir, ha escalado hasta casi duplicarse durante sus primeros cinco años de Gobierno. Si añadimos a ese ranking (de 2024) lo conocido en este año 2025 con Santos Cerdán como destacado integrante del «cuarteto del Peugeot», sobran comentarios. Y, sobre todo, sobra corrupción.