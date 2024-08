Corrupción socialmasónica del sanchismo

Ha saltado a la opinión pública y publicada una noticia de las que no estamos acostumbrados a conocer. Tiene como protagonistas, nada menos, que a la masonería y al PSOE por un conflicto vinculado con la corrupción política en Canarias. No es una inocentada ni una noticia «fake» de las que tanto abundan en las redes sociales, sino auténtica como la vida misma. Con el titular de «La Gran Logia de la masonería en España expulsa a su anterior líder tras denunciar la corrupción en Canarias». Lo ha publicado El Confidencial digital dando una prolija información respecto al conflicto surgido con el anterior Gran Maestre de la Gran Logia de España (GLE) durante 12 años, que ha sido «suspendido totalmente de sus derechos masónicos durante dos años de la GLE» por ser «autor masónicamente responsable de una acción y conducta dolosa que vulnera los Estatutos y Reglamentos de la GLE». Esa conducta habría sido interpelar públicamente a los «hermanos masones socialistas canarios» sobre diversos escándalos en el archipiélago conocidos por la opinión pública como el caso de corrupción «Tito Berni» o el caso Koldo. El ex Gran Maestre les interpeló llamándoles «hipócritas» por no decir nada sobre el caso Berni siendo él uno de sus compañeros de partido. «Cocaína, putas, dinero en bolsas, tráfico de influencias, visitas al Congreso y a la D G de la Unión Guardia Civil…» «¿Se les oye decir algo a esos hermanos masones socialistas siempre tan activos en las redes?» Para aderezar debidamente la cuestión debe saberse que su sucesor desde 2022 al frente de la GLE es el vasco Txema Oleaga, senador del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. Frente a esa condena de la Corte Suprema de la GLE al anterior Gran Maestre, invocan los críticos del actual que el segundo de la GLE y persona de confianza de Oleaga acusó públicamente a José María Aznar, expresidente del gobierno de España, tuiteando que «Aznar es un psicópata de manual y además un tipo despreciable» sin siquiera ser juzgado por ello. El ex Gran Maestre condenado, ahora es Gran Secretario de la organización mundial de la masonería, lo que ha desatado «un escándalo a nivel mundial». El asunto merece ser tratado en «prime time» televisivo en «El Hormiguero» y en «El Intermedio» cuando menos, con récords de audiencia garantizados. Y ello sin descartar un debate parlamentario en el Pleno del Congreso y del Senado con el ex presidente del gobierno de Canarias Víctor Torres, actual Ministro de la «Memoria Histórica y Democrática». Hemos pasado de la «conspiración judeomasónica del franquismo» a la «corrupción socialmasónica del sanchismo».