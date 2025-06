Pedro Sánchez está flaco. Y no solo de masa corporal. De relato, de mística, de aura. Ha perdido el superpoder que lo sostenía incluso en sus mentiras y cambios de opinión: la superioridad moral. Durante años voló por encima del fango. No porque no hubiera fango, sino porque él era el Falcon. El aire. La altura.

Hoy ya no vuela. Levita, en penitencia, sin saber si lo crucifican por ingenuo o por cínico. Un presidente, como un psicoterapeuta, no puede ser un ladrón, pero tampoco puede ser un tonto. El Cristo del Falcon nos muestra sus cinco llagas: su mujer, su hermano, su suegro, su mano derecha, su mano izquierda. Y una más: él, en el centro, con la mirada perdida y los cachetes huecos.

No voy a enumerar los datos, las comisiones, los enchufes ni los contratos amañados: para eso ya están los sumarios y los telediarios. Lo que a mí me enferma no es que roben -eso es casi folclórico-, es que lo hagan mientras nos vacían los bolsillos con cara de pedagogos, para luego repartir el botín entre furcias de catálogo, saunas, esposas sin mérito y primas de productividad para novias del extrarradio político.

Nos hablan de justicia fiscal mientras subvencionan su propia sordidez. La historia socialista reciente se resume así: Para la ELA, no hay fondos. Para Nicoleta, sí: contrato público, 14 pagas, complemento de calidad, y de postre, un segundo puesto en una lista electoral. España: donde las amantes se colocan por decreto, y los enfermos se joden, y después se mueren esperando.

Y luego está Begoña. La académica exprés, la consultora con másteres que florecen como jacintos en primavera. Pero lo interesante no es su currículum inflado, sino su cuna: hija del dueño de una cadena de puticlubs y saunas. No es un juicio moral, es un dato matemático que dice mucho -todo- sobre la estética ideológica de esta corte. Un ecosistema donde la vulgaridad no es un accidente, sino el idioma materno.

Y donde el poder no se gana: se coloca, se intercambia, se disimula con albornoz. Ábalos dice que lleva una semana con 50 euros. Eso sí, “estirándolos” ¡Muso!, como si fueran una legislatura, un chicle en la moqueta del AVE, como si la pobreza fuera una virtud. Hay que reconocerle el arte con un guiño castizo, casi entrañable. Colocó a toda la parroquia sentimental del partido, y aún tiene arrestos para hacerse el mileurista espiritual con cara de monedero roto y dignidad de gasolinera. Qué talento. Qué casting. Qué país.