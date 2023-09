Un equipo de fútbol de renombre

El pueblo se llama Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch y se encuentra en la isla de Anglesey, al norte de Gales. La traducción sería algo así como «Iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca del rápido remolino de Llandysilio de la cueva roja». Es el lugar con el nombre más largo de Europa (58 letras), pero no del mundo. Hay uno en Nueva Zelanda de 85 letras –que no transcribiré para no quedarme sin carácteres para esta gran historia–.

«Lo mejor de nuestro pueblo es el espíritu comunitario», me cuenta Hannah Thomas, vecina de esta localidad galesa de 3.000 habitantes. «Todo el mundo se apoya y desea lo mejor. Es una comunidad muy pequeña y unida». Thomas es además secretaria del equipo de fútbol local, que en corto y para no gastar tanta tinta y espacio, es conocido como el CPD Llanfairpwll FC. «Es uno de los clubes de fútbol más antiguos de la zona. El año que viene celebraremos nuestro 125 aniversario, lo que supone un hito asombroso», añade Thomas, para quien «esto demuestra lo mucho que significa el fútbol para la gente del pueblo, y esperamos que el club siga funcionando durante muchos años más».

Quieren jugar al máximo nivel posible. Si bien es cierto que «el club necesita unos vestuarios que esperamos tener listos para poder estar realmente contentos con las instalaciones». Su principal objetivo para esta temporada «sería conseguir el ascenso del Llanfairpwll para empezar a jugar en las ligas más altas que podamos».

La Liga española ha visto potencial en este equipo y ha iniciado un patrocinio para toda esta temporada recién inaugurada. Las nuevas camisetas de los jugadores ya lucen las dos «LL» de La Liga. Y recuerdan, además, que cada una de las cinco doble L del nombre del pueblo se pronuncia de un modo diferente. Por si alguien se quiere animar a pronunciarlo.

Para Thomas, esta asociación con el fútbol español «es una oportunidad fantástica, todos estamos muy agradecidos. Significa mucho para nosotros como club, para los locales y también para el fútbol base». «Nos ha hecho mucha ilusión compartir esta noticia con ellos, ¡y poner al pueblo de Llanfairpwll en el mapa!». De momento, los jugadores han arrancado la temporada con una victoria 5-0 frente al Holyhead Town FC. Ojalá, tantos goles como letras para ese futuro ascenso.