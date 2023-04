La España happy flower de Moncloa

La intervención de Sánchez en el Senado fue asombrosa. Me encanta como reescribe el pasado, el presente y el futuro. Como le molestaba que algunos senadores hablaran, le cambió la cara y ordenó al presidente del Senado que los hiciera callar. Con una obediencia encomiable, transmitió el «ucase» del líder. La oposición está para escuchar en silencio y el resto para aplaudir. No entiendo por qué alguien pone en duda la separación de poderes. Es una lástima que este rigor no se aplique a los parlamentarios de la izquierda. La actual crisis económica no tiene nada que ver con lo que sucedió en 2008. La gestión socialista fue desastrosa ya que consiguió que los datos macroeconómicos fueran catastróficos al finalizar 2011. No hay más que acudir a la contabilidad nacional y al Banco de España. Dejaron una economía destrozada, con muchas cajas de ahorro hundidas, unas tasas de paro colosales y una crisis de deuda soberana que estuvo a punto de conducirnos a la suspensión de pagos.

Lo más asombroso fue cuando anunció que pensaba crear 183.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible. Lo dice como si fuera con su dinero. La pregunta es por qué no ha hecho nada durante estos años. Cada día que pasa sube la cifra. Empezamos con 50.000 y el incremento es exponencial. A este ritmo estoy convencido de que prometerá un piso a cada joven como si viviéramos en la Unión Soviética o en cualquiera de sus países satélites. Me recuerda a los profesores de Economía marxistas que conocí en mi juventud. Una fórmula magistral: un empleo público, una vivienda pública y un supermercado público al que acudir con la cartilla. Por supuesto, toda su intervención fue contra el PP y sus políticas neoliberales. Con ello pude constatar que anda flojo en teoría de las ideas económicas. La inexperiencia de los ministros es impresionante. Su conocimiento se circunscribe a la macroeconomía. Son los euroburócratas que impusieron las medidas de la crisis de deuda soberana. Por supuesto, no han gestionado una empresa. La gran política económica del Gobierno se limita a la propaganda, recibir los fondos europeos, incrementar la deuda pública y no tener que cumplir las reglas de gasto.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)