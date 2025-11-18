El folletín de la corrupción que no cesa

Óscar Puente, que es un visionario, ha comentado que todo lo relacionado con la fontanera Leire Díez y sus grabaciones no le interesa y que nada saldrá. Lamentablemente para su Gobierno y su partido, pronosticó algo parecido con los líos de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, además de con el enredo con los sobres llenos de billetes. Y la cosa va como va. Lo asuma o no el ministro, los españoles se desayunan, comen y cenan con episodios del folletín de la corrupción sanchista. Ayer, conocimos que Leire Díez pretendió que el juez anulara las tres horas de grabación en las que admitía sus servicios al partido y la cadena de mando de las cloacas. Con poco éxito. También de las andanzas de la asesora de Moncloa de Begoña Gómez. Hoy, sabemos que dos sociedades vascas vinculadas a Santos Cerdán y a Koldo están bajo investigación por mordidas. Mañana... Más degradación parece imposible.