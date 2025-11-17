La bombona de butano se abarata con la llegada del frío: este será su precio a partir de mañana

La bombona de butano se abarata desde mañana, 18 de noviembre, un 4% sobre el actual precio vigente, hasta los 15,46 euros, sumando su tercer descenso consecutivo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este nuevo abaratamiento se produce coincidiendo con la llega del frío, cuando el consumo de este tipo de energía se dispara. Estas bajadas, además, benefician especialmente a los hogares más vulnerables, que son los que utilizan en mayor medida el butano para calentarse y cocinar.

Este descenso, de 81 céntimos, se debe a la bajada en los fletes (-14,9%) y la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%), a pesar del incremento de las cotizaciones de las materias primas (+6,4%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural. En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso y, desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

También se ha publicado en el BOE el nuevo precio máximo del gas licuado de petróleo (GLP) canalizado que a partir de mañana martes bajará un 1,48%. En concreto, el precio variable de este gas pasa de los 78,0473 céntimos de euro por kilogramo (cents/kg) fijados en octubre a 76,8903 cents/kg. El término fijo se mantiene en los 1,58 euros. Por su parte, el precio variable del GLP a granel para empresas distribuidoras bajará un 1,81%%, al pasar de 63,2579 cents/kg a 62,1139 céntimos.