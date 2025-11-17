Estancos
Nuevo precio del tabaco desde esta semana: el BOE confirma las marcas afectadas
Esta es la nueva lista de precios de cigarrillo, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa que ya ha entrado en vigor
El tabaco cambia de precio otra vez en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entró en vigor el pasado sábado 15 de noviembre. La resolución afecta a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.
Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península y Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.
Entre las marcas afectadas se encuentran Mark 1 Red 100’s, en cigarrillos; Adrian Magnus o Montego, en cigarros y cigarritos; así como Hampton o Sebero en picadura de pipa. La semana pasada también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como B.N, Ducados o Farias.
Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:
Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares
CIGARRILLOS
Euros/cajetilla
- Mark 1 Red 100’s (20). 4,60
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
ADRIAN MAGNUS
- Adrian Magnus 1808 Belicoso (3). 11,00
- Adrian Magnus Geneva Original Light Robusto (10). 5,95
- Adrian Magnus Geneva Original Medium Robusto (10). 6,10
- Adrian Magnus Geneva Original Strong Robusto (10).6,30
- Adrian Magnus Geneva XSO Black Robusto (10). 8,10
- Adrian Magnus Geneva XSO Blue Robusto (10).7,90
- Adrian Magnus Geneva XSO Green Robusto (10). 7,50
- Adrian Magnus Royal Toro (3). 29,50
BARREDA LOTES RESERVADOS ALTAGRACIA
- Barreda Lotes Reservados Altagracia Grand Robusto M (25). 3,80
MONTEGO
- Montego Oro Reserva Robusto (10). 5,75
- Montego Prestigio Robusto (10). 4,95
- Montego Sereno Robusto (10). 4,50
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/envase
ADRIAN MAGNUS
- Adrian Magnus Geneva Connoisseur Collection Toro (el envase de 7). 70,00
PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
- Hampton Pipe Gold (12 g). 1,10
- Hampton Pipe Gold (20 g). 1,70
- Kendal Gold By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g).20,80
- Kendal Mixed By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 20,80
- Noth Star By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 19,90
- Rodeo By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g). 19,90
- Samuel Gawith 1792 Flake (50 g).26,50
- Samuel Gawith Balkan Flake (50 g). 26,50
- Samuel Gawith Best Brown Flake (50 g). 26,50
- Samuel Gawith Bob’s CH Flake (50 g).24,00
- Samuel Gawith Bothy Flake (50 g). 26,50
- Samuel Gawith Full Virginia Flake (50 g). 26,50
- Samuel Gawith Golden Glow (50 g). 26,00
- Samuel Gawith Hoggarth Balkan Mixture (50 g).24,00
- Samuel Gawith James Flake (50 g). 27,30
- Samuel Gawith K C Flake (50 g).26,50
- Samuel Gawith Navy Flake (50 g). 26,50
- Samuel Gawith Perfection Mixture (50 g). 26,00
- Samuel Gawith Sam’s Flake (50 g). 26,50
- Sebero Artic Mix Kiss of a Beauty (200 g). 20,50
- Sebero Artic Mix Kiss of a Beauty (50 g). 5,25
- Sebero Artic Mix Tropical Heat (200 g). 20,50
- Sebero Artic Mix Tropical Heat (50 g).5,25
- Sebero Artic Mix Weightlessness (200 g). 20,50
- Sebero Artic Mix Weightlessness (50 g). 5,25
- Sebero Black Fun Madness (200 g). 22,00
- Sebero Black Fun Madness (50 g). 5,50
- Sebero Black Kingly (200 g).22,00
- Sebero Black Kingly (50 g). 5,50
- Sebero Black Lunch Break (200 g). 22,00
- Sebero Black Lunch Break (50 g).5,50
- Sebero Black Pearl (200 g). 22,00
- Sebero Black Pearl (50 g). 5,50
- Sebero Black Predictions (200 g). 22,00
- Sebero Black Predictions (50 g). 5,50
- Sebero Black Red-Yellow Mix (200 g).22,00
- Sebero Black Red-Yellow Mix (50 g). 5,50
- Sebero Blue Forest (200 g). 20,50
- Sebero Blue Forest (50 g). 5,25
- Sebero Bumble (200 g). 20,50
- Sebero Bumble (50 g). 5,25
- Sebero Children Sun (200 g).20,50
- Sebero Children Sun (50 g). 5,25
- Sebero Depth (200 g). 20,50
- Sebero Depth (50 g). 5,25
- Sebero Double Royal (200 g). 20,50
- Sebero Double Royal (50 g).5,25
- Sebero Garden Queen (200 g). 20,50
- Sebero Garden Queen (50 g).5,25
- Sebero Heart (200 g). 20,50
- Sebero Heart (50 g). 5,25
- Sebero Hedgehogs (200 g). 20,50
- Sebero Hedgehogs (50 g). 5,25
- Sebero Italian Sunset (200 g). 20,50
- Sebero Italian Sunset (50 g).5,25
- Sebero Love and Passion (200 g). 20,50
- Sebero Love and Passion (50 g). 5,25
- Sebero Sunlight (200 g).20,50
- Sebero Sunlight (50 g). 5,25
- Sebero Tropical (200 g).20,50
- Sebero Tropical (50 g). 5,25
- Sebero Wonder (200 g).20,50
- Sebero Wonder (50 g). 5,25
