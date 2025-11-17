Nuevo precio del tabaco desde esta semana: el BOE confirma las marcas afectadas

El tabaco cambia de precio otra vez en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entró en vigor el pasado sábado 15 de noviembre. La resolución afecta a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales de la Península y Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran Mark 1 Red 100’s, en cigarrillos; Adrian Magnus o Montego, en cigarros y cigarritos; así como Hampton o Sebero en picadura de pipa. La semana pasada también se actualizaron los precios de otras marcas muy conocidas como B.N, Ducados o Farias.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Mark 1 Red 100’s (20). 4,60

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

ADRIAN MAGNUS

Adrian Magnus 1808 Belicoso (3). 11,00

Adrian Magnus Geneva Original Light Robusto (10). 5,95

Adrian Magnus Geneva Original Medium Robusto (10). 6,10

Adrian Magnus Geneva Original Strong Robusto (10). 6,30

6,30 Adrian Magnus Geneva XSO Black Robusto (10). 8,10

Adrian Magnus Geneva XSO Blue Robusto (10). 7,90

7,90 Adrian Magnus Geneva XSO Green Robusto (10). 7,50

Adrian Magnus Royal Toro (3). 29,50

BARREDA LOTES RESERVADOS ALTAGRACIA

Barreda Lotes Reservados Altagracia Grand Robusto M (25). 3,80

MONTEGO

Montego Oro Reserva Robusto (10). 5,75

Montego Prestigio Robusto (10). 4,95

Montego Sereno Robusto (10). 4,50

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

ADRIAN MAGNUS

Adrian Magnus Geneva Connoisseur Collection Toro (el envase de 7). 70,00

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad