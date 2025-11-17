Varios heridos graves en un accidente entre un autobús y un vehículo de reparto en la A-6, en Collado Villalba

Mañana muy complicada para el tráfico en la zona norte de Madrid. Un accidente de tráfico registrado este lunes en la A-6, a la altura de Collado Villalba, está generando importantes retenciones en la salida de Madrid.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 37,5, donde un alcance entre un autobús y un vehículo de reparto ha obligado a cortar tanto el carril derecho como el central de la vía.

Según han informado desde el 112, en el accidente hay varios heridos, alguno de ellos de carácter grave.

La circulación en la zona permanece muy complicada y se recomienda extremar la precaución mientras continúan las labores de atención y retirada de los vehículos implicados.