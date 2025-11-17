Rescatan a 20 menores y tres monitores, con inicios de hipotermia, en la Sierra de Guadarrama

La Guardia Civil rescató el sábado a 20 menores y tres monitores con inicios de hipotermia que estaban realizando una ruta en la Bola del Mundo, ubicada en la Sierra de Guadarrama, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Benemérita.

Así, el rescate se produjo sobre las 11:30 horas cuando los efectivos de la Guardia Civil recibieron un aviso por parte de la Cruz Roja indicando que había un grupo con una veintena de menores, de entre 12 y 14 años, realizando una ruta, todos ellos mojados y con inicio de hipotermia por las malas condiciones climatológicas.

Por ello, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREM) acudió de manera urgente al lugar y evacuó a todos ellos hasta las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, esperando su traslado.