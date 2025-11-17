Jorge Rey lanza advierte la llegada de una masa de frío polar a España: nevadas y temperaturas bajo cero en algunos puntos del país

El paso de la borrasca Claudia por España ha dejado huella. Las fuertes precipitaciones han destacado en gran parte del territorio durante la semana pasada, al tiempo que el viento también ha sido protagonista.

Un temporal que ha azotado España pero que no se va a detener para las próximas jornadas. Y es que a la lluvia y al viento se le va a sumar el frío, tal y como ha señalado Jorge Rey en su último video publicado en YouTube.

Tras sufrir numerosas lluvias durante la semana pasada, el frío se va a instalar en la península. En este caso, el experto señala que una masa invernal se va a instalar en el país, dejando fuertes nevadas y temperaturas típicas del invierno.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Un temporal de frío polar afectará a España

El invierno ya está aquí. Así lo ha señalado el aficionado a la meteorología en su último vídeo, asegurando que para esta semana se esperan nevadas en varios puntos del país. Y es que algunas regiones ya recogen alertas por nieve, afectando en mayor medida a zonas de cotas altas.

No obstante, lo más destacado de la semana es el temporal frío que está por llegar. Según explica Jorge Rey, una masa de aire frío empezará a aparecer por la zona del norte peninsular y avanzará este mismo jueves, dejando temperaturas máximas "completamente invernales".

Desaparece la borrasca Claudia

Por otro lado, el experto señala que la borrasca Claudia está ya en sus últimos coletazos, dejando algunos restos de humedad este lunes en la zona del suroeste de España, pero que desaparecerá rápidamente para este martes.

No obstante, estas lluvias volverán a aparecer el miércoles, pero esta vez por la zona del Cantábrico, yendo a más con la llegada del fin de semana. Aún así, la nieve será la principal protagonista de la semana, puesto que llegará a varios puntos del país como Ávila, Segovia, Burgos, Salamanca, Galicia o Asturias durante la jornada del jueves.

Además, el líder de las cabañuelas apunta a que las nevadas se podrán ver con gran intensidad en zonas de montaña, por lo que nos espera una semana más que invernal.

Unas temperaturas típicas del invierno

Otra de las novedades para esta semana es la bajada de las temperaturas. Jorge Rey apunta a la llegada del frío de manera clara, donde los termómetros podrán marcar temperaturas bajo cero. Y es que con el paso de la semana, las temperaturas máximas irán decayendo hasta llegar a los cuatro grados en algunos puntos.

Por su parte, las mínimas se instalarán por debajo de los 0 grados en muchas regiones de España. Según Rey, se producirán heladas en zonas como León, Ávila o Cuenca, aunque también se podrán observar en puntos del sur como Granada.

Asimismo, las lluvias también estarán presentes en las Islas Canarias, sobre todo en la zona norte de las islas.