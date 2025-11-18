Las caras de la noticia 18 noviembre 2025

Margarita Robles se reúne con la ministra de Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin Marta Fernández Europa Press

MARGARITA ROBLES▲

«Total y absoluta confianza» en el Tribunal Supremo. Cuando desde el Gobierno y el PSOE se pone en duda la independencia de la Justicia, hay que reconocer que Margarita Robles apoye sin reserva alguna al Tribunal Supremo en el caso del fiscal general cualquiera que sea el fallo.

Tania Nieto larazon larazon

[[QUOTE:PULL||TANIA NIETO▲ |||Infógrafa de LA RAZÓN]]

Reconocida en los premios #PeriodismoResponsable sobre el suicidio. Tania Nieto ha sido distinguida con un accésit por el jurado de los premios #PeriodismoResponsable sobre el suicidio por las numerosas infografías de un reportaje que refuerzan el periodismo de datos.

Belarra apoya que Podemos reedite en Extremadura la alianza con IU y lidere la candidatura para las nuevas elecciones Europa Press

IONE BELARRA▼

Camino de convertirse en un meme lúgubre. Ione Belarra es lo más parecido a la tierra quemada en la política española. Lo suyo es de tal sobreactuación que pueden tomarla por un meme lúgubre más allá del uso indecente del dolor. Pese a todo, acusar a Mazón de las muertes de la dana le salda gratis.