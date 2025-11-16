Suplente en el Athletic, se plantea abandonar el equipo en el mercado invernal

Urko Izeta solo ha disputado 32 minutos, repartidos en tres encuentros, pese a que el Athletic está inmerso en tres competiciones. Es por ello por lo que el delantero de 26 años se plantea cambiar de aires en el mercado invernal en busca de un mayor protagonismo. Para tenerlo, el atacante, estaría dispuesto a bajar una categoría para poder recalar en el Granada.

Según el diario AS, el conjunto andaluz se reforzará con el objetivo de luchar por el ascenso y solicitará al Athletic la cesión de Urko Izeta. Ya el pasado curso el delantero salió a préstamo rumbo al Mirandés, con el que jugó 44 partidos anotando 15 goles y repartiendo 3 asistencias. Así se ganó Urko Izeta un sitio en el Athletic y con esa intención está dispuesto a salir una vez más, en esta ocasión, rumbo al Granada.

Al igual que Urko Izeta en verano, Peio Canales podría volver al Athletic

Como sucediera con Urko Izeta en verano, gracias a su exitosa cesión en el Racing de Santander, Peio Canales, centrocampista de 20 años, podría regresar al Athletic. Cuestionado al respecto en Onda Vasca, señaló: “Venía de una temporada jugando muy de vez en cuando, se decide salir, y así fue, teniendo más minutos en esta competición tan exigente y encontrando mi mejor versión con un equipo que tiene objetivos de estar arriba y ser ganador. He conseguido ser parte importante del equipo sea de 8 o de 10, y estoy a una hora de casa. Muy tranquilo y que siga así”.

“Estoy centrado en jugar esta temporada en el Racing, mejorando y manteniendo lo que estoy haciendo bien. Me centro en el día a día y de cara al futuro ya se verá lo que ocurre. Ahora mismo no me genera incertidumbre”, agregó Peio Canales.