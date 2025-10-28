El Gobierno se queda sin margen

La dirección de Junts decidió ayer por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, dejando a Pedro Sánchez sin la mayoría de investidura, una decisión que nadie duda será ratificada el jueves por las bases del partido. A partir de entonces se abre un futuro más que oscuro para el Gobierno de coalición, como advirtió desde Perpiñán el propio Carles Puigdemont al comunicar la ruptura: «El Gobierno no podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá Presupuestos y no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el Gobierno». Reprocha al Ejecutivo que haya ignorado los síntomas de debilidad parlamentaria y haya menospreciado los avisos lanzados por los independentistas durante los últimos meses. Ahora, la puerta del adelanto electoral está más abierta, pero no de par en par, al menos en la cabeza de Sánchez.