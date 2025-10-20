Guerracivilismo

¿Quién podría no querer felicitar a un premio Nobel de la paz? Obviamente, solo alguien que necesita la guerra. Sobre todo, si cualquier enfrentamiento es algo que le vendría al pelo para conseguir los votos imprescindibles para mantenerse en el poder.

El truco es viejo en política: fabricar un enemigo exterior que asuste a los votantes y los apiñe en torno a ti como supuesto mesías que les hará triunfar en cualquier contienda. Suele aparecer esa táctica cuando los regímenes se caen a trozos ante la población y ven que van perdiendo su favor. La dictadura militar argentina vio que tenía los días contados y lanzó a sus administrados a la guerra de las Malvinas. A pequeña escala, esa estrategia se sirve de cualquier cosa: periferia contra gobierno central, nacionalistas contra cosmopolitas, inmigrantes contra autóctonos, fachosfera contra simiosfera, medios oficiales contra medios críticos, Instituto Cervantes contra Real Academia, etc. El delator micro abierto de Zapatero reconociendo que buscaba la crispación de la población para su conveniencia es algo que tardará en olvidarse en la historia política española.

En los próximos meses, veremos infinidad de toques a rebato, alarmas inusitadas, política de campanario llamando a los fieles a defender el templo. Los apocalípticos correrán golosos al festín. Será el aborto, el supuesto avance de la ultraderecha, la filología, los genocidios escogidos: cualquier cosa servirá para intentar dividirnos y enfrentarnos. Pero, frente a tanto charlatán oportunista, no nos olvidemos nunca de que la población está unida en las cosas esenciales de la buena voluntad. Para confundirla, sacarán por supuesto a pasear el ignorante argumento del lado correcto de la Historia. Como si la Historia tuviera bandos y fuera un cuento infantil de buenos y malos. Solo en un rincón se albergará dignidad combativa: allí donde se salude y defienda siempre a los perseguidos por las dictaduras, sean estas venezolanas, nicaragüenses, cubanas o de cualquier lugar.