No hay dinero en el mundo que pague el cariño de la gente. Esta premisa sigue llevando a miles de españoles a colaborar con las víctimas de la tragedia de Valencia que nos sigue teniendo el alma en vilo. Sobre todo porque no sabemos el alcance de los daños sufridos y porque cuesta reponerse de la desprotección y el abandono que han dejado una herida más profunda que la de las lluvias torrenciales. Servicios de emergencias desactivados o bomberos no movilizados cuentan ahora su desesperación por ayudar voluntariamente, incumpliendo lo que denominan «un acto de irresponsabilidad histórico». «Ni siquiera 6 helicópteros que tenemos –cuentan– fueron utilizados en los momentos más decisivos para la evacuación, localización de víctimas o transporte de personal de emergencias». Mención especial merece Ángel Gaitán, quien sigue dejándose la piel por los damnificados. Defensor incansable de la libertad de expresión, asegura que «Iker Jiménez es el único que se atreve a hablar sin miedo en televisión». Ciertamente sus programas «Cuarto Milenio» y «Horizonte» de investigación y debate reflejan autenticidad y transparencia sin censura ni restricciones. Algo que la sociedad merece y agradece.

El espíritu humano es inquebrantable y hoy en Granada, gracias a Fernando Díaz de la Guardia, que sufrió parálisis facial, hablaremos de lo necesario que es sentirse imbatible para seguir adelante. Con los testimonios también de Pablo Pineda y del paralímpico José Manuel Ruiz, en un evento titulado «Imbatibles» demostraremos que lo fundamental es no rendirse.

Apoyemos a quienes han paralizado sus vidas para ayudar a levantarse a sus compatriotas mientras se anuncia un paquete de ayudas de 400 millones de euros a los países más pobres sabiendo que en Valencia y más lugares miles de personas lo han perdido absolutamente todo y que los habitantes de La Palma siguen esperando las ayudas prometidas.

Personas como Ángel Gaitán, Iker Jiménez y tantos imbatibles, demuestran la fuerza de la solidaridad y lo que verdaderamente significa luchar por España.