Independentismo en crisis

No pasa por su mejor momento el independentismo en Cataluña tras una semana negra en plenos festejos de la Diada, que otros años se convertían en exaltación del antiespañolismo. En apenas siete días ha recibido dos varapalos que ponen en cuestión las bases sobre las que asentó un relato que puso contras las cuerdas el Estado de Derecho y la propia sobernía nacional: la política lingüística y la movilización masiva en las calles. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha tumbado buena parte del decreto con el que la Generalitat pretendía blindar el catalán como lengua vehicular casi exclusiva, y la Diada más deslucida en años, aliñada con una fracaso de asistencia y una fractura evidente entre los idearios secesionistas, plasman una realidad evidente: el declive de un movimiento que Salvador Illa ha logrado neutralizar al saber navegar entre dos aguas.