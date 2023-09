Yo, Leonor

Si Vds. han sido capaces de mirar el brazo de Altibajos sin que se les ponga el espinazo como a un puercoespín, me llaman y me cuentan cómo lo hacen. Por el amor de Dios, qué es ese brazo, que es como un niño de dos años. Y miren una cosa: que yo estoy entre militares y veo músculos como quesos manchegos, pero es que esto me parece ya de nivel Bud Spencer. Que te da a rotabrazo y te hace monárquico del golpe y de golpe. Que te pega un revés y te pone a caminar como un almirante en Ferrol. Que no me extraña que mi padre esté tan pendientito.

Yo creo que voy a tener ese bíceps en breve. En la cantina de la Academia de Zaragoza yo subo las litronas con las pestañas, así que he salido a Altibajos. Mi hermana So tampoco va descalza. Me cuentan que, en el correccional de Gales, las judías con bacon de por la mañana, se las mete en bocadillo y después lleva al almacén todos los taburetes del pub en montaña. Y que no los lleva con un sólo brazo porque no hay txakolí, que si no, en el derecho portaba un vasito y en el otro los asientos del bareto. Hemos salido a Altibajos, qué le vamos a hacer. A poquito que se pone, se empodera de todo.

Mi prima Vic Fri, sin embargo, es más de que le sirvan el vasito. Cualquier día, cuando vaya yo a hacer las prácticas a Magaluf, la tengo que asistir antes del balconing. Balconing para caer en una piscina infinita y con camas balinesas, eso sí. Y en la barandilla, un poquito de polipiel con blandito debajo. No vaya a ser que el coxis le haga agujero al metal.

El caso es que la familia está bien. El awelo ganando regatas, felicitando a Julio Iglesias aunque le haga sombra. La awela arreglando el planeta. Que es la Cousteau con corona. La prima Irene como las cabras, imitando a Vic. Los primos rubios (que sigo sin distinguirlos) sin pena ni gloria, sin gracia ninguna. Y Froilán manteniendo a la hostelería de varios países sin derechos humanos.

Para que luego digan que no hacemos cosas por la gente. Altibajos, concretamente, por el culturismo.