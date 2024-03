Los machos alfa del sanchismo contra Ayuso

No cuesta mucho comprobar el comportamiento machista del sanchismo contra Ayuso. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Es propio de machos alfa. Se han acostumbrado a mostrar un comportamiento agresivo, cortante y arrogante contra ella. Lo estamos viendo estos días con la ofensiva que han emprendido las cloacas socialistas. Es una cortina de humo ante la corrupción sistémica del PSOE. Mientras se perpetraba el mayor ataque contra el Estado de Derecho, con la aprobación de la amnistía en el Congreso, la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda consideraba que la filtración fiscal es «gravísima». El antiguo director de la Agencia Tributaria y uno de los inspectores más prestigiosos del cuerpo, Ignacio Ruiz-Jarabo, decía que «estamos ante el caso más grave de actuación ilegal vinculado a la Agencia Tributaria en la historia de la entidad, porque afecta directamente a la propia ministra de Hacienda». La utilización de la Administración Pública es un escándalo muy grave que debería comportar el inicio de una investigación por el uso indebido de los datos de un contribuyente.

El Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección de Datos deberían actuar de oficio. Hay que llamar a declarar a los responsables de la inspección que custodiaban los datos y solicitar los correos o la correspondencia interna recibida por la ministra de Hacienda para saber si recibió la información que se ha utilizado contra Ayuso y su pareja. Es la respuesta que caracteriza a cualquier democracia, pero me temo que estas instituciones no actuarán con la diligencia e independencia que les corresponde. Por otra parte, la petición de que dimita es la habitual actuación de esa caterva machos alfa que parten de la idea de que es copartícipe de los problemas de su pareja con Hacienda que son previos a su relación. No tuvo ninguna participación ni directa ni indirecta. No existen ni irregularidades administrativas en el trabajo realizado ni atisbos de corrupción. Es un auténtico esperpento. Una discrepancia tributaria, que tendrán que dirimir los tribunales, se convierte en una nueva cacería a lo bestia, con la zafiedad que caracteriza a los sanchistas, para destruir a la presidenta madrileña.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).