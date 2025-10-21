El «manda huevos», «iubet testes» de Trillo y el de Fraga

Federico Trillo, un 17 de diciembre de 1997, cuando era presidente del Congreso de los Diputados, pronunció su frase más famosa: «manda huevos». «La exclamación me ha acompañado desde entonces a cualquier lugar de España e incluso fuera, y creo que lo hará de por vida», escribe el que también fue ministro de Defensa en sus recién aparecidas «Memorias de anteayer» (Deusto). El libro, que quizá no llegue a figurar entre los de las grandes memorias políticas, es notable por varios motivos. Ha sido escrito por el propio autor, algo infrecuente entre los políticos. Hay algunos, incluso, que ni tan siquiera han llegado a leer los libros que ellos mismos firman. Trillo, sin embargo, no figura entre los ágrafos. Es muy notable su tesis doctoral, publicada por Espasa Libros en 1999, sobre «El poder político en los dramas de Shakespeare (1564-1616).» Además, las «Memorias» del que fue dirigente notorio del PP están repletas de anécdotas, algunas muy jugosas y otras reveladoras, presenciadas o protagonizas en su trayectoria política.

Los políticos españoles, salvo excepciones, son refractarios a escribir de su trayectoria. Destacan el expresidente Leopoldo Calvo Sotelo (1926-2008), con sus «Memoria viva de la transición» o Carlos Solchaga y «Las cosas son como son. Diario de un político socialista», ambas escritas por ellos mismos. José Bono quizá entraría en ese grupo, pero hay dudas. Trillo ofrece su versión de «cómo una generación refundó el centro derecha y llevó al PP al Gobierno». Aporta detalles interesantes, incluidos algunos rocambolescos. Explica, por ejemplo, que un informante anónimo –dice que nunca supo quién era– le enviaba documentación sobre irregularidades del PSOE a un apartado de correos. Cuenta que llamaban Zidane a Aznar o el hilarante episodio de un fabricante de preservativos y Loyola de Palacio. Narra el día que Fraga, molesto por tener que recibir a ciertas personas, exclamó «que vengan, pero diré la frase de O’Donnell (1809-1867): «si vienen a tocarme los coj...s, ¡que no pasen de la puerta!.» El «manda huevos» es historia y la expresión, en latín, «iubet testes», por sugerencia y traducción de Antonio Fontán (1923-2010), ex presidente del Senado, figura en el cuadro de Trillo que, como todos los presidentes, cuelga en el Congreso. Ahora, cuando se anuncian más libros de políticos, en un país sin presupuestos y con muchas incertidumbres, Pedro Sánchez reclama suprimir el cambio de hora y desvía la atención de otros asuntos. Esta vez tiene razón, pero «manda huevos», que diría Trillo.