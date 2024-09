La memocracia de Sheinbaum y AMLO

La ignorancia siempre es muy preocupante, porque el ignorante es muy tenaz en el empeño de mantenerse en ese estado de felicidad propio de los memos. El problema es mayor cuando afecta a AMLO, el presidente mejicano, y a su sucesora, Claudia Sheinbaum. En el caso del primero ya estaba acreditado. No es más que un demagogo populista que muestra una ignorancia enorme sobre la historia de México, tanto de la época prehispánica como del proceso civilizador e integrador, hay que insistir en ello, que llevó a término España durante esos siglos en que el virreinato fue un foco de cultura y progreso. No se puede decir lo mismo de la brutal etapa previa de cruel dominio de los aztecas, así como de lo que se vivió después de la independencia. AMLO y Sheinbaum son dos ilustres ignorantes que manipulan la Historia al servicio de su necia visión indigenista que no se corresponde a la realidad. Por supuesto, los enemigos de España, como los independentistas, los comunistas y los antisistema que son los aliados de Sánchez apoyaron la decisión de la presidenta electa de excluir al Rey de su toma de posesión.

Esto confirma que la memocracia no es algo que afecte solo a los fieles del sanchismo, sino que es una enfermedad política propia de la izquierda populista que en cada país tiene sus particularidades. López Obrador, cuyos orígenes indígenas quedan muy claros con sus apellidos y su origen social, envió hace unos años una carta disparatada a Felipe VI pidiéndole que se disculpara por la conquista de América. Es cierto que ese disparate del presidente mexicano, que es un auténtico memo en todas sus acepciones, no mereció ninguna respuesta. Nada se puede decir de semejante manipulación histórica, aunque es coherente con esa pauta común de la izquierda iberoamericana y española de buscar la radicalización y los enemigos exteriores para esconder sus carencias y errores. Por su parte, Sheinbaum es la típica pija de izquierdas que muestra la fe del converso, ya que sus orígenes familiares nada tienen que ver con México. Es bueno recordar que la inmensa mayoría de la población indígena permaneció fiel a España durante los procesos independentistas. El Gobierno ha hecho muy bien decidiendo no acudir a la toma de posesión.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).