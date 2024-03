Mercadona ganó en 2023 más de 1.000 millones de euros: sus mayores beneficios históricos y un 40% superiores a los cosechados en 2022. Tan extraordinarias ganancias han espoleado raudales de demagogia política y mediática, puesto que supuestamente vendrían a demostrar que Mercadona se está forrando a costa de disparar avariciosamente los precios que les exige a los ciudadanos.

Sin embargo, si uno mira con mayor detalle las cuentas, llegará a una conclusión distinta. Y es que, en 2023, los ingresos por ventas de Mercadona fueron de 32.800 millones de euros, de manera que, si finalmente ganó 1.008 millones de euros sobre todo ese monto, solo se embolsó cuatro céntimos de euro por cada euro de ventas. O expresado de otro modo: por cada euro que vende Mercadona, 96 céntimos se destinan a remunerar todos los restantes gastos de Mercadona (proveedores, asalariados o amortización de sus inversiones en activos no corrientes).

Las cifras no deberían sorprender a nadie dado que los supermercados no cosechan sus ganancias por sus abultados márgenes de venta sino por su enorme volumen de ventas: ganan muy poquito por cada producto que venden pero, a lo largo del año, venden muchísimos productos.

No obstante, es verdad que, en 2023, Mercadona incrementó ligeramente su margen de beneficio respecto a 2022: en lugar de ganar 3,2 céntimos por cada euro vendido, logró embolsarse 4 céntimos. Por consiguiente, parte del incremento de sus ganancias sí provino de un ensanchamiento del margen de beneficios. Ahora bien, ¿cómo ensanchó Mercadona su margen de beneficios? ¿Pagando menos a los proveedores y cobrando más a los consumidores? No, si miramos su margen comercial bruto, veremos que los proveedores de Mercadona absorbieron en 2023 un mayor porcentaje de sus ingresos que en 2022: es decir, que los precios que pagó Mercadona a sus proveedores aumentaron más que los precios que cobró a sus clientes (no les trasladó íntegramente la subida). El origen de su mayor margen fueron los mayores beneficios financieros de Mercadona y sus menores gastos por amortización: es decir, nada relacionado con su modelo nuclear de negocio.

Pero todo ello no impedirá que se siga repitiendo la mentira de que Mercadona se lucra multiplicando precios: si fuera así, ¿por qué cada año Mercadona sigue ganando cuota de mercado frente al resto de cadenas?