Quién se lo iba a decir a nuestros historiadores, a algunas bombas de nuestra guerra civil que hace 87 años quedaban enterradas en lugares como la provincia de Tarragona, ahora les da por estallar debido a los incendios que asolan la zona. Ayer, casi un siglo después contemplábamos un pleno en el Congreso con no pocos tics de dos Españas difícilmente reconciliables, entre otras cosas por obra y gracia del muro que el propio Pedro Sánchez anunciaba levantar entre españoles como tarjeta de visita tras ser investido.

La corrupción –ayer no hubo sorpresas en el Congreso– enroca mucho más a un partido socialista y a un presidente noqueados, pero sobre todo agarrados al palo ardiendo de una chistera que ya no tiene conejos como pudimos comprobar tras escuchar las «medidas» de Sánchez contra la corrupción como acto de contrición y propósito de enmienda más allá de los reiterados perdones por haber confiado, sencillamente en las personas que le ayudaron a estar donde está. Sánchez pretendió sin éxito mostrarse ayer ante los españoles como «Míster Proper», ya saben, ese señor don Limpio que pasa cualquier prueba del algodón porque siempre ha sido ajeno a prácticas deshonrosas, pero la realidad le sitúa en un foco de sospecha política sobre todo ante la no asunción de responsabilidades que ni por asomo pueden paliar unas anunciadas quince medidas improvisadas en pocos días, para ser exactos desde el encarcelamiento del secretario de organización socialista.

Ahora va a resultar que la OCDE es la llave para articular resortes contra la corrupción en España… ¡Acabáramos¡ Tal vez porque la confianza del partido del Gobierno en la UCO no se encuentre en su mejor momento, tal vez porque se pretende negar la eficacia de un código penal que ya combate claramente las malas prácticas a pesar de haber sido desnaturalizado rebajando penas e incluso suprimiendo delitos a cambio de prebendas políticas, tal vez porque se recurrió a las «Leyrres» para desacreditar a mecanismos anticorrupción ya existentes, o tal vez porque se piensa que los ciudadanos no se enteran de nada y se siguen tragando la «milonga» de las «extremas derechas».

Por si alguien no lo sabía, tenemos a Míster Proper, ni una mancha de suciedad y con él, más entregada que nunca a la «lideresa» de Sumar, orgullosa de un gobierno que es «luz entre tanta oscuridad» y del que no se irá ni con agua caliente.