Hay que reconocer que José Miguel Contreras se esfuerza en colocar, aunque sin mucho éxito, los mensajes monclovitas. Lo tiene fácil en el diario y la radio prisaicas, así como en RTVE que es el canal temático del PSOE. Ahora pretende que creamos que gracias a Sánchez, ese hombre providencial que nos ha mandado la Historia, se abre un nuevo ciclo en Cataluña. El procés está muerto y enterrado. Y Puigdemont es un fracasado que hace el ridículo buscando notoriedad. No conozco ninguna democracia en la que un escándalo como la aparición para dar un mitin y la huida al estilo Houdini no hubiera provocado una avalancha de dimisiones. Es bueno recordar que no solo fue una huida, ya que se sabía la hora y el sitio donde iba a arengar a las masas. Me he quedado tranquilo tras escuchar que Illa les ha dicho a los Mossos de que todo se puede hacer mejor. Tanta profundidad me abruma y supongo que será una máxima propia de un filósofo. No había caído en la cuenta de que siempre se puede mejorar.

Un nuevo ciclo en Cataluña sería un gobierno constitucionalista que no dependiera ni de los independentistas de ERC ni de los comunistas y antisistema de los Comunes. En todo caso, estoy de acuerdo en dejar unas semanas para ver qué hace al que consideran el heredero de Tarradellas o el último tarradellista. No sé si lo conoció, ya que tenía 22 años cuando murió. Tuve la suerte de conocerlo, entrevistarlo y reírme con las ocurrencias del president. Era un político de una altura extraordinaria, que era el resultado de la experiencia y el exilio. No le gustaba nada Pujol, al que menospreciaba, y creo que le hubiera horrorizado tanto la deriva independentista como el sanchismo. Tenía muy claro el papel y encaje de Cataluña en España, el respeto al marco constitucional y la importancia de la Transición. Me gustaría mucho que Illa fuera un auténtico tarradellista. No tardaremos en saberlo. Lo mismo sucede con el nuevo ciclo que ha decretado Sánchez como si fuera nuestro autócrata. Me sorprende que infravalore a Puigdemont y crea que tiene resuelto el problema de la gobernabilidad. No debería olvidar que no hay enemigo pequeño. Se lo puede preguntar a los antisanchistas que ahora le apoyan.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)