Pedro Sánchez se sale con la suya

Algunos dirigentes del PP han embestido la muleta con la que Sánchez les ha citado para engañarles desviando la cuestión de fondo hacia el debate sobre si la amnistía es o no constitucional. Pero la clave no está ahí. La clave reside en que la Ley de Amnistía se ha puesto en marcha a cambio de los 7 votos que el presidente en funciones necesitaba para la investidura. El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Jorge Rodríguez-Zapata, no se dejó engañar y declaró: «No es amnistía para arreglar Cataluña, sino para sacar 7 votos que necesita Sánchez». Por su parte, el periodista Juan Luis Cebrián, académico de la Real Academia Española, escribió en el diario El País: «Una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas, sería una renuncia a los valores éticos y democráticos del socialismo». Y Pascual Sala, el máximo prestigio judicial de ideología socialista, expresidente del Tribunal Constitucional, ha afirmado: «La amnistía a los implicados en el procés, negociada a cambio de obtener votos para la investidura del presidente del Gobierno, sería inconstitucional y arbitraria».

Sánchez, expelido de Ferraz por Felipe González, le derrotó en las primarias del PSOE. Ganó luego la moción de censura a Rajoy convirtiéndose en presidente del Gobierno. Venció en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, demostrando una vez más su innegable habilidad política, y se ha salido con la suya en la compleja sesión de investidura. Desdeñar al líder socialista y menospreciar a sus colaboradores constituye una torpeza. Una gran torpeza que ha cometido Feijóo y no pocos políticos de relieve, así como ilustres periodistas. Aplastado en las elecciones autonómicas y municipales el pasado 28 de mayo, Sánchez puso en marcha una operación políticamente maestra convocando elecciones generales en la semana más vacacional y tórrida del verano. Perdió el PSOE, pero ganó él aliándose con los partidos más diversos y haciendo las concesiones más indecentes para la dignidad de España.

Despedazada la Transición, que fue el pacto de la concordia y la conciliación entre los españoles, la sociedad ha regresado a la lamentable situación de las dos Españas, la de los garrotazos del cuadro de Goya, zarandeada, además, por una situación económica de deuda pública y déficit que, mirando al futuro, acongoja a las instituciones más serias del país.

Luis María Anson,de la Real Academia Española