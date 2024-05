Los perros clonados de Milei

Un mes antes de las elecciones se publicó un libro titulado “El loco” que hablaba del político porteño y su perro, Conan, fallecido, y supuestamente clonado varias veces. Milei ha expresado en diversas ocasiones su profundo apego por sus mascotas, algo que le honra, por supuesto. ¡Y qué hijo o cónyuge se alegra de manera tan visible al vernos entrar en casa! ¿Quién nos prioriza y nos ofrece su atención en cualquier momento tanto si somos ricos o pobres, guapos o feos, exitosos o fracasados, si estamos gordos, como delgados, pase lo que pase?

Sin embargo, no hay confirmaciones oficiales y públicas de que haya llevado a cabo el proceso de clonación de sus perros (algo que no me parecería mal) ni mucho menos de la nueva acusación de sus detractores, que afirman, delirantes (y simpatiquísimos), que el país de Gardel lo dirigen los mastines clonados, los únicos seres a los que el ex rockero economista y ahora rutilante presidente, según ellos, escucha.

La clonación de mascotas es una práctica muy costosa pero legal en algunos países como España donde hay distintas empresas que realizan el milagro para los amantes de los animales. Una de las pioneras fue la nariguda atractivísima y talentosa Barbara Streisand. Lo hizo en 2017 con su perra Samantha de cuya genética obtuvo cuatro cachorros idénticos.

Por su parte, nuestros políticos y gobernantes, adoran a los perros, y no digamos los reyes. Carlos II de Inglaterra, pocas veces fue visto sin sus Cavaliers King Charles. La reina Victoria tampoco se separaba de su precioso Cavalier tricolor llamado Dash y son famosos los Corgi galeses con los que la Reina Isabel II iba a todas partes.

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Emmanuel Macron, Echenique, Rocío Monasterio y hasta Vladímir Putin se humanizan publicando fotos con sus bien amados perros… ¿Quién no recuerda a Sully? el perro del presidente de los Estados Unidos George H.W. Bush, cuya imagen al lado del ataúd de su dueño recorrió todo el mundo ¿o a 'Pecas'? (DEP) el perro de Esperanza Aguirre, que tenía cuenta propia en Twitter, gestionada por Isabel Díaz Ayuso. ¡Qué fantasía!

Yo conocí en persona y extraoficialmente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid el día en que se cruzó conmigo y mis perros por la el Barrio de Chamberí (donde ambas éramos vecinas) y se arrojó apasionadamente a acariciarlos.

Como saben, Milei se caracteriza por una ausencia total, y rayana en lo patológico, quizá, de complejos. “León”, se dice a sí mismo cantando o gritando. Y es refrescante, en comparación con la castradora actitud de casi todo el resto de los políticos, tan afectados por el paripé que ha devorado sus personalidades, que se han creído sus propios delirios y hasta rezan y practican el sexo en politiqués, hipócritas, ladinos y taimados…

¿Que dirigen la tierra de Borges cinco perros clonados bailando el tango con una rosa en la boca? Desde la llegada de Milei y el sabio consejo de sus peludos amados se observan signos de mejora. La reciente desaceleración de precios, superávits públicos, caída del riesgo país, estabilización del peso y aumento de reservas de divisas sugieren un cambio muy positivo. Las reservas brutas han crecido en 8.000 millones de dólares, alcanzando los 30.000 millones. Según el economista este incremento, junto con la acumulación neta de reservas, es un avance significativo hacia la dolarización de la economía, una medida que, según él_y sus perros_ eliminará la inflación.

En efecto, si hay algo que caracteriza a este hombre que defiende sin cursiladas la libertad, es precisamente su desembarazo, ese que está frenando al resto de los partidos que pretenden levantarse en la oposición de tantos países, sin conseguirlo. ¿Hay algo más atractivo y más convincente que la ausencia de complejos? ¿Hay algo más sexy, más honesto y más inteligente?

En otro orden de cosas, una vez compré un bolso para perro equivalente (en cosas para mascotas) a un bolso de Chanel en calidad y estética. El propietario de la tienda de aditamentos para perros mimados y dueños chalados me dijo (delante de mi hija Inés) que era una marca muy de “putas”.

_¿Cómo?_ Pregunte molesta, pero aún más intrigada...

_Es sencillo, las putas...

_Mujeres accesibles..._Corregí mirando a Inesita, que no perdía comba.

_Las putas _rebuznó_ tienen gustos extravagantes, perros pequeños y les sobra el dinero.

_Pues a mí no me sobra

_Será que no es usted puta.