Una política fiscal confiscatoria

A tenor del último estudio de la Fundación Juan de Mariana, del que hoy da cuenta LA RAZÓN, la política fiscal del Gobierno ha adquirido tintes confiscatorios, especialmente en lo que se refiere a la clase media. Así, quienes perciben el salario medio sufren una presión impositiva del 54,4 por ciento de sus ingresos. No en vano, mientras en el conjunto de la Unión Europea la carga fiscal ha ido disminuyendo desde 2019, en España ha aumentado un 1,9 por ciento del PIB y todo indica que no tiene pinta de que la tormenta amaine. Trabajar para que una cascada de impuestos y tasas se lleve la mitad de tu salario, con la carga suplementaria que supone para la iniciativa empresarial, y, además, tener que enfrentar una inflación que no ceja, entre otras razones, por esa misma carga fiscal, es lo que entiende el Gobierno como política social. Pero ya se sabe: no es un milagro, son tus impuestos.