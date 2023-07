Prosperidad

Pasado mañana tendrá lugar en Arriondas el XXX Descenso del Sella Adaptado. Esta emocionante experiencia de deporte y aventura inclusiva, permite a personas con diversidad funcional disfrutar del famoso descenso en piragua junto a voluntarios de las empresas que cada año deciden sumarse y apoyarnos. El Descenso del Sella Adaptado demuestra que todos podemos sacar nuestro espíritu competitivo, con la ayuda de los bomberos, Protección Civil y demás organismos que garantizan la seguridad en una prueba tan emocionante como es la competición que comienza tras el pistoletazo de salida, precedido por las emocionantes gaitas asturianas. En estos últimos 4 kilómetros del Sella, la concentración y el esfuerzo, son decisivos para ganar. Esta iniciativa es un paso adelante hacia un mundo más inclusivo, donde todos participamos y disfrutamos del deporte sin límites.

A pesar de que nunca escribo de política, no me gustaría desaprovechar esta tribuna para hacer una breve reflexión acerca de las últimas elecciones. España demostró, con su alta participación en el momento más inapropiado para realizar unas elecciones, que necesitábamos ir a las urnas con la esperanza de cambiar a un presidente que, independientemente del color político, no ha dejado indiferente a nadie, y no precisamente de forma positiva. Necesitamos a alguien capaz de poner fin a la creciente incertidumbre económica y de afrontar desafíos sociales. Los resultados mostraron un claro ganador pero también una triste y desesperanzadora fragmentación con una salida insólita: que tengan la llave de la gobernabilidad de España precisamente quienes la detestan. Ante este incalificable disparate quizás lo más sensato sea lo nunca visto: que los dos partidos históricamente irreconciliables se unan y que prime el futuro de todos antes que el de sus respectivos intereses partidistas. Que sean capaces de conseguir que sus diferencias ideológicas no interfieran en el deseo de todos los españoles de lograr una buena gestión que garantice el bienestar común y un futuro estable y próspero. Que garanticen prosperidad para todos.