¿Quién embarra la política?

El PP no tiene nada que ver con el barro que anega la campaña socialista. Lo que sucede no es culpa de jueces, fiscales, policías y guardias civiles. Es solo responsabilidad de los socialistas. Las tramas de compra de votos afectan a candidatos de este partido. Cuando Sánchez llama a la movilización frente a los que «embarran» la política se debe referir a la formación que lidera, porque el PP o los medios de comunicación no tienen nada que ver con estos escándalos, así como con las listas de etarras en Bildu o el escándalo de las excarcelaciones de agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. Entiendo que le gustaría que no habláramos de estos temas y nos limitáramos a la zafia propaganda monclovita basada en que «El PSOE se centra en la sanidad y el feminismo y el PP, en el Falcon». Es curioso este argumentario, porque Feijóo y sus candidatos han lanzado numerosas propuestas. Es verdad que el equipo de Sánchez no las incluye en los argumentarios.

Feijóo ha sufrido una campaña sucia, algo que le une con todos los líderes del centro derecha desde Adolfo Suárez. Hace poco más de un año, lo presentaban como el modelo que seguir en contraposición a Casado. Esto cambió cuando no quiso ser la oposición dócil que pretendía Sánchez y sus mariachis mediáticos. Estas elecciones se han convertido en un grave problema para la izquierda, tanto para el PSOE como para Podemos y sus aliados, porque ha surgido la sombra de la corrupción y el fraude electoral. No es casual el retorno del siempre iracundo Pablo Iglesias y sus agresivas acólitas, que, a falta de argumentos y propuestas, se dedican al sórdido mamporrerismo político y la demagogia. Por lo visto, Sánchez debe pensar que sus socios no embarran la campaña. Lo mismo sucede con los ataques de los dirigentes socialistas contra Feijóo o los permanentes insultos contra el PP. La culpa es de las víctimas de ETA y de los agresores sexuales, del PP por existir y de los jueces y fiscales por actuar contra el fraude electoral. Son unos embarradores.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)