El PP regala Barcelona a Sánchez

Uno de los objetivos prioritarios de Sánchez era que los socialistas gobernaran el ayuntamiento de Barcelona. Fracasó. Ahora, el PP está dispuesto a regalarle esta victoria, porque quiere votar en favor de un gobierno de los socialistas y Colau. Es increíble. La alcaldesa en funciones ha gobernado en coalición con los socialistas y ha conseguido la decadencia de la ciudad donde nací. El PSC es copartícipe en la triste realidad que veo cuando paseo por ella. Los fines de semana que he visitado a mis hijas la he recorrido andando, que es la mejor forma de ver la realidad, y me he quedado estupefacto de lo que he visto. Cada día he hecho más de quince kilómetros en todas las direcciones. La suciedad es escandalosa, el cambio del tejido comercial es muy preocupante y está llena de grafitis cutres. No hay más que ver el retroceso electoral de Colau que ha quedado tercera. Por tanto, no entiendo que Feijóo autorice a Sirera para permitir que gobiernen los socialistas, comunistas y antisistema. Es una contradicción enorme, ya que quiere ser presidente del Gobierno desalojando a los que quiere apoyar en la capital catalana. No me sirve ese argumento simplón e ignorante de antes una Barcelona roja que rota.

Por cierto, Colau y su partido defienden un referéndum soberanista. El PSC ha apoyado los pactos con los independentistas, tanto en Cataluña como en España, así como con los filoetarras de Otegi. El PP no puede votar a favor de los socialistas y sus aliados de Sumar. Es una incoherencia tan enorme que no salgo de mi asombro. No entiendo cuál es el objetivo de Sirera entregando un éxito tan grande al PSOE. ¿Qué campaña hará Feijóo regalando Barcelona a la coalición de Sánchez y Sumar? El argumento de que no hacerlo sería apoyar al independentismo es inconsistente, porque lo que tiene que hacer es votar en contra de Trias. Los barceloneses decidieron que fuera la primera fuerza. No le corresponde al Partido Popular ser el tonto útil al servicio de quienes han emprendido una campaña brutal en su contra.