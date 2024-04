San Pedro bueno Martir

Y ahora se descuelga con que tanta inmundicia política turboderechista le obliga a retirarse a su atalaya de bondad para meditar si le compensa (a un ser del olimpo como él) relacionarse con esos burócratas deleznables (de la máquina política) para seguir ostentando el honor de ser presidente de los españoles…Que a lo mejor su virtud se lo impide…Que no lo sabe, que ya nos lo dirá el lunes… Sniff, sniff sob, sob, waa, waa, aah, aah. (Estas onomatopeyas intentan capturar la esencia del santo comunicado de nuestro sublime Sánchez).

Yo, igual que ustedes, percibo esta nueva performance presidencial como del malo de la película de siempre, ya saben, esta escena se ha reproducido hasta la saciedad…. Un malo guapo que se finge herido, y estira la mano mientras se lamenta con sobreactuada vulnerabilidad…

_Ayúdame…No puedo moverme, estoy herido, me voy a caer (por un precipicio, por ejemplo)…_Pide clemencia. La verdadera víctima, una persona compasiva se confía y le ofrece su ayuda. Y lo salva, entonces el malvado sonríe psicopáticamente. ¡Ha recuperado su poder!

Lo siento, no me creo los sufrimientos de Sánchez, ni su declaración atormentada, ni que se esté replanteando el falconismo (que es como debería llamarse el mandato-Sánchez), ni tampoco su confesión de amor o enamoramiento desesperado (de no ser el que siente por su propia persona).

Lo lamento Sánchez, pero después de tanto teatro nos es imposible tomar en serio ninguna de tus artificiosas declaraciones. E incluso empatizar contigo. ¿Qué tal sabe tu propia medicina? ¿Para cuándo el próximo cambio de opinión?

Reconozco que además me divierte lo mal que cae Sánchez a España, pero sobre todo y dado su narcisismo, lo mal que le sienta y lo mucho que necesita la aprobación que no tiene.

En serio, ¿hay algún español que no fantasee con la idea de que el día 29 (la fecha que el mismo ha dado para comparecer) decida retirarse? Sé de muchos que llegarían a la virgen de Lourdes de rodillas o arrastrándose para dar gracias si nos cayera ese pedazo de breva.

Y de nuevo me pregunto por qué nos cae tan mal un tipo tan mono y tan artero, por qué no logra seducirnos con tantos estupendos ingredientes que atesora: físico, audacia, perseverancia, ambición, virtuosismo, superioridad moral, jeta…

Porque Sánchez, fuera de toda discusión, no puede poner un zapato en las avenidas o correderas del país que gobierna sin ser invitado, exhortado, urgido a largarse.

(Pedro Sánchez recibiendo al Rey de España con sus dos manos en los bolsillos escorado hacia atrás y sonriendo con el mayor de los desprecios) presidente de la superioridad moral, presidente de la cursilería… presidente de la derecha catalana independentista, pero no de los españoles, ya lo ve, mejor dicho, ya lo escucha como lo escuchamos todos.

Pero Sánchez continuará el día 30 e impondrá su presencia repelente, Dios sabe cuántos años, pero no, de ninguna manera, gracias a España, donde no ha sido elegido nunca; y esto no lo digo yo, lo gritan, lo chillan las calles.

Pedro el que no se creen ni los golpistas…

¿Y por qué si está tan limpio no da una rueda de prensa con preguntas de todos los medios mañana y explica los negocios y documentos de su adorada e inocente esposa?

Aunque quiera, el narciso no puede ocultar que está centrado sólo en sí, y no hay discurso sensiblero que valga ni vocecita tierna (ni cartita) porque no irradia un gramo de afectividad ni de verdad.

¡Personajazo! Absolutamente novelable nuestro presidente, el lunes dirá que continua con energías renovadas, sacrificándose, poniendo el cuerpo para combatir a la extrema derecha, a la derecha extrema y a la ultrísima derecha. Y continuará sorprendiéndonos semana a semana, por cómo es que hace las cosas, evento tras evento, decisión tras decisión… ¿Cómo llegó? ¿Cómo ha conseguido mantenerse en el poder? Sin presupuestos, sin posibilidad de gobernar, escándalos de corrupción, terroristas y secesionistas…

Hasta el lunes, Pedro.